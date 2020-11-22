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二十国集团领导人呼吁国际社会继续协作应对疫情

2020年11月22日08:57  来源：新华网
 

新华社利雅得11月21日电（记者涂一帆）二十国集团领导人21日强调，国际社会必须继续加强协调与合作，应对新冠疫情。

二十国集团领导人第十五次峰会21日以视频方式拉开帷幕。此次峰会为期两天，由轮值主席国沙特阿拉伯主办。

峰会首日，沙特举办了一场“大流行病的防范与应对”边会。二十国集团领导人与国际组织代表在会上强调，必须继续加强协调应对新冠疫情大流行，特别是支持最脆弱群体，同时增加疫情防控相关支出，用于疫苗等的进一步研究和创新。

会后发表的声明说，世界正在经历一场规模空前和异常严重的卫生和经济危机。二十国集团领导人在今年3月沙特主持召开的应对新冠肺炎特别峰会上承诺，尽一切努力战胜疫情，与国际社会一道保护生命。今天二十国集团领导人再次聚首，目标是确保采取必要的后续行动，建设一个更安全的世界，塑造一个包容、可持续和有韧性的未来。

沙特国王萨勒曼在边会上表示，新冠疫情大流行表明，国际合作是克服危机的最佳途径。他呼吁关注世界最脆弱群体，为世界上所有国家提供支持。“只有当每个人都安全，我们才会安全。”

二十国集团于1999年成立，由中国、阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、法国、德国、印度、印度尼西亚、意大利、日本、韩国、墨西哥、俄罗斯、沙特阿拉伯、南非、土耳其、英国、美国以及欧盟等20方组成。

(责编：高歌、杨牧)
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