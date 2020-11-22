六百同胞从埃塞俄比亚北部“穿越火线”撤离

11月12日，撤离车辆行驶在埃塞俄比亚提格雷州至亚的斯亚贝巴的路上

11月3日晚，埃塞俄比亚北部提格雷州，枪声刺破夜晚的宁静。“提格雷人民解放阵线”（简称“提人阵线”）武装人员突然袭击埃塞俄比亚国防军在该州的军事基地。埃塞俄比亚国防军随后空袭了提格雷州一些目标。

此时，中国能建葛洲坝集团埃塞俄比亚马克雷供水开发项目部（简称马克雷项目部）常务副总经理王跃鹏也依稀听到枪声。

4日早上，王跃鹏发现政府已切断提格雷州所有网络和手机通信。他通过项目上唯一的卫星电话向上级部门报告了当地局势。

提格雷州的火药味越来越浓。针对“提人阵线”的袭击，埃塞俄比亚总理阿比4日表示政府要对“提人阵线”采取军事行动。阿比说，空袭针对的是“危险集团”的军事目标，同时呼吁提格雷州民众向政府交出“危险集团”成员。

一时间，在提格雷州冲突地区，埃塞俄比亚国防军对“提人阵线”目标的轰炸接连不断。

此时，在提格雷州的工程项目和工业园区工作的600多名中国同胞日夜难眠，他们在国内的亲人也焦急万分。

军事冲突可能造成生活物资采购困难，马克雷项目部决定增加食物和饮用水储备。冒险前往当地市场采购的中资机构人员发现，街上人车稀少，很多商铺已大门紧闭。

为防止军事冲突扩大危及中国同胞安全，中国驻埃塞俄比亚大使馆果断决定组织中国公民撤离，并指定马克雷项目部负责组织撤离方案的演练、完善和更新。

当地时间11日清晨6时，在使馆协调下，马克雷项目部联合中交、中铁等单位集合了第一批402名同胞、60多台车辆，开始从提格雷州撤离，前往埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴。

沿途关卡林立，为顺利通关，使馆联系埃塞俄比亚联邦警察帮助协调关卡放行。尽管如此，1100多公里的路上，王跃鹏的心还是一直悬着。

经过交战区、封锁区和重重关卡，11日晚，在阿法尔州塞梅拉工业园区中交项目营地，撤离人员吃上了可口的饭菜。

12日晚7时，车队从公路出口驶出，已在那里等候的中国驻埃塞俄比亚大使赵志远和经商处公参刘峪向大家挥手致意，表示慰问。当晚，第一批撤离人员全部安全抵达亚的斯亚贝巴。

随后，使馆又着手组织提格雷州的其余中国同胞撤离。这批同胞基本都在提格雷州西部，那里也是国防军和“提人阵线”交火较为激烈的地区。

13日，中资企业在提格雷州承建的瓦尔凯特糖厂遭到炸弹袭击，三枚炸弹落到糖厂厂区，混凝土搅拌设备被损毁，所幸没有造成中国同胞伤亡。共有187名中国同胞在这家糖厂工作，他们的生命时刻受到战火威胁。

中国驻埃塞俄比亚大使馆联系埃塞俄比亚国防军护送中国同胞撤离。19日，在埃塞俄比亚国防军保护下，204名中国同胞乘坐19辆车撤离提格雷州。自此，除少数留守人员外，在提格雷州的中国同胞大都已撤离。

“战火交加，通讯中断，加上中国同胞分散在提格雷州各处，能够集中并撤离，真是历经艰难。”撤离人员雷彦兴说。

雷彦兴是提格雷州默克雷大学的一名中文教师。“危难时刻显示了中国同胞间团结互爱的精神，使馆组织的撤离活动也让人切身体会到祖国的温暖。”雷彦兴说。

回忆起此次撤离，参与了组织协调的王跃鹏更是难掩自豪和激动：“我们的祖国是海外每个中国人最坚强后盾。”据新华社 供图/新华社

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