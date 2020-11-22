国家主席习近平21日晚在北京以视频方式出席二十国集团领导人第十五次峰会第一阶段会议并发表题为《勠力战疫 共创未来》的重要讲话。

人类正处在一个特殊的历史时期。新冠肺炎疫情全球大流行，推动世界百年未有之大变局加速演进。世界经济深度衰退，全球产业链、供应链遭受冲击，治理赤字、信任赤字、发展赤字、和平赤字仍在扩大。单边主义、保护主义、霸凌行径上升，经济全球化遭遇逆流，加剧了世界经济中的风险和不确定性。

世界期待二十国集团推动加强全球抗疫合作，推动世界经济复苏并实现包容性和可持续增长，为世界和平与发展发挥更大作用。

积极促进国际抗疫合作

沧海横流，方显英雄本色。

全球性威胁需要强有力的全球性应对，任何国家都无法独自应对，也不可能独善其身。我们生活在一个互联互通、休戚与共的地球村里。各国紧密相连，人类命运与共。

“现在是最需要全球合作的时候。”二十国集团工商峰会主席优素福·贝尼安说。经济合作与发展组织秘书长安赫尔·古里亚说，疫情给公共卫生体系及经济社会发展带来巨大冲击。与此同时，应对气候变化问题的任务依然紧迫。“在当前形势下，多边主义比以往任何时候都更重要。”

共渡难关，需要担当者引领前行。

在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，习近平主席倡议，加强信息分享，开展药物、疫苗研发、防疫合作，有效防止疫情跨境传播。要携手帮助公共卫生体系薄弱的发展中国家提高应对能力。中方呼吁二十国集团成员采取共同举措，减免关税、取消壁垒、畅通贸易，发出有力信号，提振世界经济复苏士气。

疫苗在战胜疫情过程中发挥着重要作用。中方已经加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，将在这个平台上同各国特别是其他发展中国家分享疫苗；中方已经设立疫苗研发中国中心，愿通过线上线下相结合方式，推进疫苗联合研发和试验、合作建厂、授权生产、标准互认等工作……

中方推动国际抗疫合作的主张和行动得到国际社会广泛认同。各方希望同中方开展更紧密合作。中方将履行承诺，向其他发展中国家提供帮助和支持，努力让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品，助力各国最终战胜疫情，为维护本地区和世界各国人民的生命安全和身体健康作出贡献。

英国伦敦帝国理工学院副校长玛吉·达尔曼说：“疫情给我们的生活带来了许多变化。不变的是，我们始终致力于国际合作。”英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里表示，合作和开放的态度，也是未来应对全球性问题时各国应该坚持的方向。

支持发展中国家更好应对挑战

疫情仍在蔓延，发展中国家和最不发达国家面临尤为严峻的挑战。特殊时期，更需团结协作、共克时艰。

“中方鼓励中国有关金融机构参照二十国集团缓债倡议，根据市场原则同非洲国家就商业主权贷款安排进行友好协商。中方将同二十国集团成员一道落实二十国集团缓债倡议，并呼吁二十国集团在落实当前缓债倡议基础上，进一步延长对包括非洲国家在内的相关国家缓债期限。”习近平主席在中非团结抗疫特别峰会上的主旨讲话铿锵有力。

在第七十三届世界卫生大会视频会议开幕式上，中国宣布，将同二十国集团成员一道落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，并愿同国际社会一道，加大对疫情特别重、压力特别大的国家的支持力度，帮助其克服当前困难。国际人士认为，这些举措实实在在，针对的是当前和今后一个时期全球抗疫的重点和难点，彰显中国始终对本国人民生命安全和身体健康负责，对全球公共卫生事业尽责的大国担当。

积极帮助一些公共卫生体系薄弱的发展中国家筑牢抗疫防线，承诺两年内向受疫情影响的国家特别是发展中国家提供20亿美元援助，将建立30个中非对口医院合作机制、加快建设非洲疾控中心总部，努力促进疫苗在发展中国家的可及性和可担负性……

在二十国集团领导人第十五次峰会第一阶段会议上，习近平主席强调：“我们要继续帮助发展中国家克服疫情带来的困难。”一系列支持发展中国家克服困难、促进稳定和恢复经济的政策举措，为各方实现更加包容的发展注入强大动力。

既要让自己过得好，也要让别人过得好。刚果（布）总理穆安巴说：“困难到来时，谁与我们站在一起，谁是真正的朋友，我们心里清清楚楚。”

推动完善全球治理

新冠肺炎疫情是一次重大挑战，凸显了全球治理存在的短板。国际社会都很关心后疫情时代的国际秩序和全球治理，也很关注二十国集团将发挥什么样的作用。

习近平主席指出，我们应该遵循共商共建共享原则，坚持多边主义，坚持开放包容，坚持互利合作，坚持与时俱进。二十国集团应该在这方面发挥更大引领作用。

“中国的支持对多边主义至关重要。”联合国秘书长古特雷斯说，在一个充满不确定性的世界上，中国坚定维护多边主义，维护公平正义，维护联合国宪章宗旨和原则，给世界以确定性、信心和希望。

世界贸易组织前总干事帕斯卡尔·拉米认为，中国提出构建人类命运共同体是关于全球治理问题的重要理念，完全适用于解决全人类团结抗疫面临的包括疫苗供应在内的一系列迫切问题。

共建“一带一路”已成长为世界规模最大的国际合作平台；中国国际进口博览会上万商云集，为遭遇阻滞的国际经贸通脉祛瘀；亚洲基础设施投资银行，已向24个成员提供总额近200亿美元的基础设施项目投资；在中非“十大合作计划”基础上继续重点实施“八大行动”，新时代中非互利合作步入新阶段……

中国将始终坚持做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国的发展是世界的机遇，加快构建新发展格局，坚定不移全面扩大开放，能够为各国提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，更好造福各国人民。

疫情终将过去，胜利必将到来。让我们携手努力，共同创造更加美好幸福的生活，共同推动构建人类命运共同体！

《 人民日报 》（ 2020年11月22日 02 版）

(责编：白宇)