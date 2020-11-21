中国驻新西兰大使馆严厉批驳“五眼联盟”国家发表涉港声明

新华社惠灵顿11月21日电 中国驻新西兰大使馆发言人21日表示，近日，美国、澳大利亚、加拿大、新西兰、英国（“五眼联盟”）外长发表联合声明，公然对中国香港事务横加干涉、无端指责，严重违反国际法和国际关系基本准则，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

发言人表示，香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政，不容外部势力干预。中国全国人大常委会通过关于香港特别行政区立法会议员资格问题的决定，是坚持和完善“一国两制”制度体系、落实香港基本法和香港国安法等有关规定的必然要求，也是维护香港法治和特区宪制秩序的必要之举。公职人员，特别是掌握立法权的议员拥护本国宪制性法律、效忠祖国，是各国基本政治伦理。没有哪个国家会对背叛祖国、违背誓言、寻求外国或境外势力干预、危害国家安全的行为听之任之。

发言人还表示，个别国家罔顾法理与事实，一再借《中英联合声明》指责中国违反国际义务，是完全错误的。香港回归祖国后，英国对香港事务没有任何监督的权利，无权借《中英联合声明》干预香港事务和中国内政。所谓“五眼联盟”及其成员毫无资格和理由对中国香港事务指手画脚。

发言人最后表示，我们敦促所谓“五眼联盟”及其成员恪守国际法和国际关系基本准则，不要一错再错，同恶相济。也希望有关国家坚持独立外交政策，维护双边关系政治基础，不做伤害友好的坏事，多做相互尊重、合作共赢的好事。

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