王毅同匈牙利外长西亚尔托通电话

新华社北京11月21日电 2020年11月20日，国务委员兼外长王毅应约同匈牙利外长西亚尔托通电话。

王毅说，中匈关系保持良好发展势头。在两国领导人战略引领下，双方互信不断巩固，各领域合作顺利推进。经贸往来逆势增长，展现出强有力的韧性和更广阔的合作空间。郑州－布达佩斯货物航班开启双方高效便捷的“空中走廊”，匈塞铁路等标志性合作项目取得积极进展。中方支持中国企业赴匈投资兴业，支持中国企业依法依规同匈方开展疫苗合作，并将继续为匈方在华采购抗疫物资提供便利。

王毅表示，疫情形势下，中国－中东欧国家（17+1）合作机制为双方合作抗疫发挥了积极作用，展现了机制的内生动力和各国需要。匈牙利是“17+1合作”的重要参与方，中方愿同匈牙利等中东欧国家一道，以灵活方式开展17+1各领域交流合作。

王毅表示，当前，国际形势进入动荡变革期，中匈要加强战略沟通和协调，维护两国正当合法权益，并为促进世界和平稳定作出贡献。期待匈方为维护和促进中欧关系继续发挥积极作用。

西亚尔托高度赞赏两国抗疫合作取得的重要成果，希望中方为匈牙利在华采购抗疫药物和疫苗继续提供支持和便利。西亚尔托表示，发展同中国的关系、促进欧中友好符合匈方利益。匈方反对外部势力干涉中国内政，将继续在相互尊重的基础上推进匈中关系，并愿为欧中关系的健康发展发挥积极作用。欢迎中国扩大对匈投资，匈方绝不会对中方企业采取歧视性政策。匈方始终是“17+1合作”强有力的支持者。

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