中国驻美大使馆：坚决反对“五眼联盟”国家发表涉港声明

新华社华盛顿11月20日电 中国驻美国大使馆20日发表声明说，近日，美国、澳大利亚、加拿大、新西兰和英国（“五眼联盟”）外长发表联合声明，妄议中国全国人大常委会就香港特区立法会议员资格问题所作决定。有关言行公然违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉香港事务和中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

声明说，中国全国人大常委会根据宪法、香港基本法和香港国安法有关规定，对香港特区立法会议员资格问题作出决定，是坚持和维护“一国两制”、香港法治和特区宪制秩序的必要之举，完全合情合理，合宪合法。公职人员应拥护本国宪制性法律、效忠祖国，天经地义。包括美国在内，没有哪个国家会对议员等公职人员违背誓言、背叛国家的行径听之任之。香港特区作为中国的一部分当然也不例外。

声明表示，需要指出的是，香港回归后，中国政府治理香港特区的法律依据是《中华人民共和国宪法》和香港基本法，不是《中英联合声明》。《中英联合声明》从未赋予英国和任何其他国家在香港回归后承担任何责任的权力。“五眼联盟”没有法理依据，也没有任何资格对香港事务指手画脚、说三道四。

声明说，“五眼联盟”国家应收起西方殖民香港时代的傲慢与偏见，摒弃打“香港牌”遏制中国发展繁荣的老旧套路，停止虚伪做派和双重标准，停止插手干涉香港事务和中国内政，把目光更多放在自身亟须解决的国内治理问题上，任何对华施压以及损害中国主权、安全、发展利益的图谋都是看不到出路的。

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