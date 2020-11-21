新华社北京11月21日电 特稿：心手相牵 命运相连——共建人类卫生健康共同体的世界回响

新华社记者

累计新冠确诊病例超过5600万例，死亡人数超过135万，波及200多个国家和地区。疫情反复、资源告急……2020年渐至尾声，而新冠阴霾依然笼罩全球。这场百年不遇的全球公共卫生安全危机给各国政治、经济、社会生活等带来重大冲击。

中国在做好自身防疫工作的同时，始终秉持人类命运共同体理念，积极与各国及国际组织展开合作、分享经验并提供帮助，推动构建人类卫生健康共同体，以实际行动向全球传递信心和力量，得到了国际社会的赞许。

团结抗疫 大国担当

呼吸机、监护仪、B超机、X光机……在津巴布韦首都哈拉雷的尚东医院，这些来自中国的医疗设备让医生和护士可以随时监测新冠急重病人情况。

医院负责人李传宇告诉记者，医院从7月下旬开业到现在接诊了100多位新冠病患，多名危重症患者转危为安。

疫情当前，团结合作是最有力的武器。当他国抗疫遇到巨大困难时，中国没有袖手旁观：中国企业在非洲多国免费改造新冠定点医院；中国医疗专家组千里奔赴多国，倾囊相授宝贵防疫经验；中国与阿联酋、巴林开展的全球首个新冠肺炎疫苗Ⅲ期临床实验平稳、高效推进……

中国发起新中国史上规模最大的紧急人道主义行动。截至目前，中国已至少向34个国家派出36支医疗专家组，向150多个国家和国际组织提供抗疫援助。中国同时与国际社会建立起人员往来“快捷通道”、物资流通“绿色通道”、粮食运输“生命通道”，确保产业链供应链稳定畅通，助力世界经济尽快复苏。

俄罗斯总统普京说，中国向遭受疫情的国家及时伸出援助之手，为国际社会树立了良好典范。

巴基斯坦政治分析人士穆罕默德·阿基勒·纳迪姆表示，面对新冠疫情，中国展现出负责任大国担当，在全球抗疫斗争中发挥了至关重要的作用，这正是人类命运共同体理念的生动体现。

支持国际组织 践行多边主义

面对复杂多变的全球性挑战，世界比任何时候都更需要坚持多边主义。“纵览当今世界，人们不难发现，强化而不是削弱国际合作，才有可能更好地实现人类共同福祉。”联合国秘书长古特雷斯说。

践行多边主义，中国从未缺位。在自身疫情防控面临巨大压力的情况下，中国积极响应联合国发起的全球人道应对计划，向世界卫生组织提供5000万美元现汇援助，用于支持开展抗击疫情的国际合作。

中国宣布两年内提供20亿美元国际援助、与联合国合作在华设立全球人道主义应急仓库和枢纽、建立30个中非对口医院合作机制、中国新冠疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品、同二十国集团成员一道落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”……

《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢利克·科尔容巴耶夫评价说，新冠大流行下，唯有各国精诚团结、紧密合作，才能应对如此严峻的公共卫生事件。中国无疑为各国加强合作树立了典范。

肯尼亚执政党朱比利党总书记拉斐尔·图朱说，当下单边主义甚嚣尘上，中国作为多边主义的坚定捍卫者，正用行动诠释人类命运共同体理念，同时积极支持世卫组织领导的全球抗疫事业。

行久致远 砥砺前行

一场肆虐全球的公共卫生危机，凸显构建人类卫生健康共同体的必要性与紧迫性，而筑牢健康基石、完善卫生安全体系，更需细水长流、功在平时。在与国际社会并肩抗击新冠疫情的同时，中国一如既往采取种种措施助力诸多发展中国家应对公共卫生领域挑战。

疫情蔓延，安哥拉多项建设都按下了“暂停键”。然而，来自中国铁建二十局集团安哥拉国际公司的工作人员依然坚守岗位，只为让卡宾达省的人们尽早用上干净的自来水。按当前进度，60万安哥拉人在今年年底就能彻底摆脱不清洁水源的困扰。

在赞比亚大学教学医院，尽管当地医护人员新冠感染率一度高达9%、两名影像科医生感染新冠，中国援赞医疗队队员刘一强依然不顾危险坚持完成了赞比亚首例巨大脑膜瘤经皮穿刺脑血管造影栓塞术，开创了该国神经介入医疗的新篇章。该医院首席总监亚历克斯·马库佩说，是中国医疗队让赞比亚人获得了更好的医疗。

口罩、消毒液、食品、生活用品……在柬埔寨磅清扬省一个小村庄，10个先天性心脏病患儿家庭和上百名村民在疫情中收到了来自中国的关爱。中柬“爱心行”项目柬方负责人谢莫尼勒说，疫情之下，尽管一些患儿无法去中国接受手术治疗，但我们的工作从未停止。

利民项目、暖心工程，中方为维护全球人民的健康福祉始终在贡献自己的力量，世界真切感受到了中国矢志不渝的合作精神和大爱情怀。

面对百年未有之大变局，中国将继续与各国一道促进全球公共卫生事业发展，构建人类卫生健康共同体。（执笔记者：刘晨；参与记者：张玉亮、赵宇鹏、宫若涵、张淼）

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