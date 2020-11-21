意大利去年9月或已存在新冠病毒！钟南山公布一个新数字……

据央视新闻，2020年11月11日，《肿瘤杂志》发表研究结果，发现意大利去年9月份就出现了SARS-CoV2受体结合区域特异性抗体呈阳性的人群。这把新冠病毒在意大利的存在时间又往前推了5个月。

用该研究报告的原话说，这可能“会重塑疫情大流行的历史”。

论文的主要作者之一、锡耶纳大学公共卫生学教授蒙托莫里在接受采访时表示，在采自意大利各地的血清样本中，抗体从2019年9月到2020年2月呈现这样的分布：959名无症状个体的血清进行了SARS-CoV-2特异性抗体检测，共发现111例阳性血清。其中23份来自2019年9月，27份来自10月。

△米兰国家肿瘤研究所等机构论文《意大利疫情大流行前意外检测到的新冠病毒抗体》

为什么意大利去年没暴发？

既然检测出去年9、10月份就有抗体，疫情为什么没在当时暴发呢？蒙托莫里表示：

科学角度看，暴发需要一定的潜伏期，从去年十月开始潜伏，到2、3月份达到小高峰。

另一个因素是季节性。新冠和流感不一样，流感喜欢寒冷，但新冠偏爱略温和的天气，所以在1—3月更温和的时候暴发，这是第二个猜测。

去年11—12月，我就看到医院有更多肺炎患者，但很可惜我没有数据支撑。小范围暴发很可能在去年底就出现了。

寻找最早新冠病毒，多国时间正在不断前推

据央视新闻，今年3月10日，意大利高等卫生院发布疫情报告，除早期报告的3起病例极可能是在中国感染，还有1位无法确定感染源以外，其他共8338例病例都为意大利本土感染。

6月18日，米兰、都灵和博洛尼亚的废水中检测出新冠病毒遗传物质（RNA），又把病毒在意大利的存在时间往前推至2019年12月18日。

6月30日，根据当地媒体报道，意大利贝尔加莫省卫生医疗机构的统计数据显示，去年冬天共收治了110例“奇怪”的肺炎病例。时间又推进到去年11月。

△意大利安莎社6月30日消息

11月16日英国《太阳报》报道了一名英国男子回忆自己曾于去年9月前往意大利罗马旅游，返回英国之后出现奇怪的病症，甚至一度病危。现在这名男子怀疑自己可能是英国首例新冠病毒感染者。

钟南山：武汉地区新冠危重症患者死亡率近40%

11月20日，中国工程院院士钟南山在“CBioPC2020 中国生物制品年会”上表示，重症新冠肺炎死亡率非常高，全国范围内的统计显示，重症新冠患者死亡率为1.4-4.5%，武汉地区的危重症新冠患者死亡率约40%。

根据官方统计，武汉在院重症病例数量最高峰时为2月19日的9689例，4月26日重症和危重症病例清零。截至到9月2日，武汉因疫情死亡的人数共3869人。由这两个数据相除得出比率为39.9%，与钟南山院士团队研究数据很接近。

对于恢复血浆治疗方式，钟南山指出，对于重症和垂危的新冠患者，血浆治疗组与常规治疗组相比，28天临床症状改善没有显著提高。

网友：愿早日找到病毒源头，防控更有效！

(责编：马昌)