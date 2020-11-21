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王毅同法国外长勒德里昂通电话

2020年11月21日11:37  来源：新华网
 

　　新华社北京11月21日电　2020年11月20日，国务委员兼外长王毅同法国外长勒德里昂通电话。

　　王毅说，今年是中法关系克服疫情挑战、实现逆势发展的一年。习近平主席同马克龙总统多次通话，近期又共同出席第三届巴黎和平论坛，携手维护多边主义、推动国际合作。这充分体现了两国元首的高度互信和两国高水平全面战略合作，展现了中法两个大国共同应对全球挑战的责任担当，在世界上产生了积极影响。当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，我们对法国疫情经历高位反弹后近日趋缓感到欣慰，相信在马克龙总统领导下，法国政府和人民一定能够彻底战胜疫情。

　　王毅表示，中方注意到近来马克龙总统呼吁欧盟坚持战略自主，这体现了法国独立自主的外交传统，符合欧洲的根本和长远利益。中方始终主张世界多极化，支持欧方作为世界一极自主自立。这不是中方一时的想法，而是一贯的战略思考。中欧社会制度不同，这是各自人民的自主选择，也是基于各自独特的历史文化传统。法国是最早同中国正式建交的西方大国，对中国的历史变迁和改革发展进程更为了解。中法关系之所以克服风雨险阻，保持发展势头，最重要的就是相互尊重。双方要继续弘扬这一传统，以开放包容的态度看待彼此的不同，照顾彼此的合理关切。中国是现行国际秩序的维护者，我们将坚定维护以联合国为核心的国际体系，践行以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。中国始终坚持走和平发展道路，通过与各国互利共赢实现自身发展。中国已将和平发展写入宪法，成为国家意志，将继续坚持下去。

　　勒德里昂表示，衷心感谢习近平主席通过视频方式出席第三届巴黎和平论坛，这是对法方的有力支持。法方高度评价双方抗疫合作，愿同中方密切高层往来，深化各领域互利合作。法国坚定支持多边主义，一贯主张欧中应本着相互尊重、相互信任等原则发展友好关系。法方主张，无论国际形势如何变化，欧盟坚持战略自主的立场都不应改变。

　　双方一致同意加强沟通协调，积极筹备好双方下阶段高层交往，深化民用核能合作，继续相互支持，办好昆明《生物多样性公约》第十五次缔约方大会和马赛第七届世界自然保护大会。

　　双方还就推进中欧投资协定谈判交换意见，都认为加快完成谈判符合中欧双方利益，赞同通过磋商尽快达成一致。

(责编：胡永秋、马昌)
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