联合国纪念2020年世界哲学日 鼓励对新冠危机的哲学思考

人民网联合国11月20日电 （郑思宁）11月19日是世界哲学日，今年的主题是：呼吁全世界共同反思新冠肺炎疫情危机的意义，并强调人们比以往任何时候都更需要诉诸哲学思考，哲学思考能帮助应对当前的多重危机。

联合国教科文组织总干事阿祖莱发表致辞表示，今年的庆祝活动适逢一系列危机：健康危机、经济危机、气候危机、以及存在危机，值此“狂风暴雨的时代”，哲学思考必不可少，且大有作为。她强调，实际上越是在充满不确定性的时候，越是显示出哲学前所未有的重要性。

阿祖莱指出，新冠肺炎疫情从多个维度拷问着我们的社会、我们与集体的关系、我们作为个体的存在状况，以及我们的经济和政治制度。哲学是每个个体得以自处并立足于世界的根本途径。

她强调，哲学总是鲜活的，并且存在于行动之中。通过对世界的不断追问，哲学可以帮助人们开阔视野，远离狭隘的思想观念。

阿祖莱表示，面对前所未有的危机和经历，人们没有束手待毙。她同时呼吁人们礼赞和颂扬哲学，并且铭记：是哲学为人们提供了距离和慰藉，巩固了我们的存在。她呼吁人们借此机会促进哲学实践，支持学术研究，并鼓励孩童学习哲学，从小启发心智。

2005年，教科文组织大会通过决议，宣布每年11月的第三个星期四为“世界哲学日”。教科文组织通过设立世界哲学日努力促进尊重人类尊严和多样性的国际哲学辩论文化，鼓励学术交流，并强调哲学知识在解决全球问题中的贡献。

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