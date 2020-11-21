联合国发布报告预计2020年全球经济收缩4.3%

人民网联合国11月20日电 （记者李晓宏）联合国贸易和发展组织（也称贸发会议）19日发表的一份报告说，新冠肺炎疫苗不会阻止经济受损的蔓延，新冠疫情造成的经济影响将比健康危机持续更长时间。

这份题为《新冠大流行对贸易和发展的影响:向新常态过渡》的报告预计，2020年全球经济将收缩4.3%，两年或将有1.3亿人陷入极端贫困。

贸发会议秘书长基图伊表示，新冠肺炎疫情沿着全球经济的主要动脉迅速跨境传播，将一场全球健康危机推升为全球经济危机，对最脆弱的人群造成了沉重打击。

该报告指出，除非立即采取行动，特别是有利于最贫困人口的政策行动，否则联合国2030年可持续发展议程将会脱离前进的轨道。

报告表示，虽然老年男性可能在健康层面受到的影响最大，但女性和年轻人受经济危机的影响最大。

贸发会议在报告中为复苏提供了路线图，指出这需要全球贸易与合作发生结构性的转变。

“新冠肺炎疫情是需要做出改变的催化剂。我们需要重塑全球生产网络，让多边合作变得更加完善。”贸发会议秘书长基图伊说。贸发会议的报告称，这场危机可能会催生新的、更具韧性的生产网络，这些网络基于更短、更具区域性、可持续和数字化的价值链。

报告表示，这也是一个让生产更加环保的机会。今年全球二氧化碳排放量有望下降8%，即26亿吨，这与未来10年为保证全球气温上升控制在1.5摄氏度内的水平所需的降幅大致吻合。随着经济复苏，需要做更多的工作来确保国际生产与应对气候紧急情况保持同步。

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