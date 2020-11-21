2020年全球难民重新安置水平创新低 联合国敦促更多国家重新安置难民

人民网联合国11月20日电 （记者李晓宏）联合国难民署19日警告说，2020年有可能出现全球难民重新安置的最低纪录。难民署敦促更多国家重新安置难民，并使难民更容易实现家庭团聚，或通过其他补充性途径获得安全居所。

根据难民署的最新数据，受新冠肺炎疫情导致推迟离境和某些国家暂停安置计划的影响，今年1月至9月底，只有1万5425名难民得到重新安置，而去年同期为5万零86名。“这是近20年来最低的重新安置水平之一。”联合国难民署助理高级专员吉莉安·特里格斯（Gillian Triggs）说。

难民署敦促各国在2020年尽可能多地安置难民，以免难民失去重新安置机会，并在2021年保持重新安置配额。

由于新冠大流行，从利比亚撤离难民的救生行动从3月12日暂停，直到10月15日才重新开始。约280名先前被撤离到尼日尔和卢旺达的紧急中转设施的难民目前正在等待出发前往安置国，而354人正在等待安置国的决定。

尽管新冠大流行带来了影响，难民署的重新安置行动已为3万1000多名难民提交了档案。得到重新安置的难民中，叙利亚人占比最高，达41％；其次是刚果民主共和国人，占比为16％。其他人则来自47个原籍国，包括伊拉克、缅甸和阿富汗。

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