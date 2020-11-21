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罗马尼亚累计新冠确诊病例超40万例

2020年11月21日09:12  来源：新华网
 

新华社布加勒斯特11月20日电（记者林惠芬）罗马尼亚官方20日公布的数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例9272例，累计确诊突破40万例，达403123例。

数据显示，罗马尼亚过去24小时新增死亡病例160例，累计死亡9756例。现有确诊病例114691例，13548名新冠患者在医院接受治疗，其中重症患者1135人。

根据统计，罗马尼亚11月份以来新增16.18万例确诊病例，日均新增8090例，而10月份同期日均新增不到3000例。

为应对日趋严重的疫情，罗马尼亚11月9日起在全国范围内实施为期一个月的宵禁等限制措施，包括居民在露天公共场所必须戴口罩、除药店和加油站外所有商店每日21时必须关门、每日23时至次日5时限制出行、禁止举办聚会活动、除露天农贸市场外任何室内外集市均停业、除托儿所和课后班外全国所有学校实施网上授课等。

目前，阿尔巴尤利亚、锡比乌等5个县府已先后进入14天的“封城”状态，黑海沿岸的康斯坦察市20日晚开始“封城”。在全国42个行政区中，有25个成为感染率超过千分之三警戒线的疫情防控“红区”。

随着疫情加重，罗马尼亚各地重症床位出现紧缺。在首都布加勒斯特，有十多名重症患者19日被军用运输机转移到东北部雅西及附近医院接受治疗。

(责编：苏缨翔、杨牧)
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