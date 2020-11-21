疫情反扑　“脱欧”后谈判转线上

新冠疫情波及欧洲联盟与英国就未来关系的谈判。由于欧盟谈判团队一名成员新冠病毒检测结果呈阳性，欧英双方19日暂停面对面对话，转为远程谈判。

英国政府一名发言人说，面对面对话将在确保安全后恢复。目前，英方谈判团队没有成员需要自我隔离。

英国今年1月“脱欧”后进入与欧盟关系维持现状的过渡期。英欧双方原定在今年底结束的过渡期内敲定明年起适用的双方贸易规则等未来关系安排，但谈判迄今没有明显进展。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩19日说，欧洲必须“缓慢、渐进地”放宽防疫限制措施，避免新冠疫情再次卷土重来。

欧盟领导人19日晚举行视频会议，重点讨论快速检测、疫苗分发和接种、放宽防疫限制措施等抗疫议题。冯德莱恩会后说，欧洲今夏的经历表明，疫情消退非常困难，仓促放宽防疫限制措施已经对夏秋季疫情产生非常糟糕的影响。

“因此，这一次（我们）必须管控期待，”冯德莱恩说，“我们将提议采取渐进、相互协调的方式来放宽防疫限制措施。这对避免出现又一波疫情非常重要。”

欧洲第二波疫情暴发以来，多国新增病例数超过第一波，不得不再次采取“封城”等限制措施。如今，一些国家情况开始好转，人们开始盼望圣诞节和新年到来时能够“解封”。欧洲疾病预防控制中心的统计数据显示，欧洲累计新冠确诊病例大约1130万例，累计死亡病例接近28万例。

欧洲理事会主席夏尔·米歇尔说，欧洲必须汲取第一波疫情的教训，谨慎放宽防疫限制措施。“应该循序渐进。我们都想庆祝岁末假期，就让我们在确保安全的前提下庆祝新年吧。”

比利时首相亚历山大·德克罗呼吁欧盟就今冬旅行制定统一政策，避免出现“第三波圣诞节疫情”。

米歇尔说，欧盟成员国应做好准备，制定疫苗接种计划，确保所有人都不落下，同时做好释疑工作。（闫洁）（新华社专特稿）

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