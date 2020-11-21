“打卡中国”网络国际传播主题活动在温州启动

人民网温州11月21日电 11月20日上午，由中央网信办传播局指导，中国网络社会组织联合会、浙江省委网信办、浙江日报报业集团主办，浙江省网络文化协会、温州市委网信办、浙报融媒体科技承办的“打卡中国 Daka China”网络国际传播主题活动启动仪式在浙江温州举行。中央网信办副主任、国家网信办副主任杨小伟，浙江省委常委、温州市委书记陈伟俊，出席并分别致辞。四十余位来自近二十个国家的网络国际传播达人参加了启动仪式。

杨小伟在致辞时指出，新中国成立70多年特别是改革开放40多年来，中华大地发生了沧桑巨变，取得了举世瞩目的伟大成就。中国正以更加自信、开放的姿态拥抱世界，为人类社会发展作出越来越重要的贡献。我们期待与世界各国网民进行坦诚交流、良性互动，积极构建网络空间命运共同体。

陈伟俊表示，温州是我国改革开放先行区、民营经济重要发祥地。近年来，温州高度重视扩大对外开放，努力“跳出温州、融入全国、联动国际”，着力把“温州之门”开得更大，把“温州之路”拓得更宽，把“温州之音”唱得更响。

活动现场，多位国际网络传播达人分享了他们的中国情缘以及通过网络传播增进世界对华了解和认知所付出的努力。在与主持人和现场嘉宾的互动中，他们一一揭晓了浙江省44个“打卡中国”的打卡点。

来自英国的司徒建国已经在中国生活了13年，他制作了“司徒建国秀”等节目，致力于以幽默风趣的方式介绍中国。酷爱中国美丽乡村生活的俄罗斯小伙德米日分享了自己在浙江生活的点点滴滴，希望能够把乡村生活、传统文化和记忆传承下去。来自约旦的牧沙在中国拜师学习相声，身穿相声大褂，字正腔圆地揭晓了浙江文化民俗类打卡点。因疫情原因无法到现场的美国知名网络博主郭杰瑞则通过视频问答的方式，与主持人进行了互动，表达了对中国、对浙江的热爱，表示希望疫情早日结束，早日来到中国。

启动仪式结束后，这批国际网络传播达人、国际传播机构代表即刻启程，前往“打卡中国”活动相关打卡点，通过赏美景、尝美食和品文化等多种打卡互动方式，用多媒体记录下浙江之美、中国之美，让世界看见一个真实立体全面的中国。

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