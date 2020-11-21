南非国家最低工资委员会提议2021年最低工资上调4.5%

人民网约翰内斯堡11月20日电 （王磊）据当地媒体20日报道，在南非国家最低工资委员会刚公布的对全国最低工资的年度审查中，包括了提高家政工人和其他雇员最低工资水平的提议，按此提议最低工资将提高4.5%。

南非2018年正式出台的《国家最低工资法》要求委员会每年对最低工资进行审查，征求专家和公众的意见。委员会今年的三项主要调查结果包括建议全国最低工资标准应在通货膨胀率（以消费物价指数CPI衡量）的基础上再提高1.5%；2021年将农场工人的最低工资与全国最低工资相一致；2022年家庭佣工最低工资标准逐步提高，与全国最低工资标准持平。

委员会表示，截至2020年9月，以消费者物价指数（CPI）衡量的通胀率为3%，因此最低工资标准的调整幅度应在4.5%左右。2018年，南非全国最低工资标准最初定为每小时20兰特。该委员会2019年刚刚成立无法进行全面的年度审查，2020年建议在3月份按照通货膨胀率为最贫困的十分之一家庭增加最低工资水平即3.8%。

因此，从2020年3月起，全国最低工资从每小时20兰特提高到20.76兰特。如果再增长4.5%，最低工资将进一步提高93分，达到21.69兰特。

在确定做出这一调整时，委员会必须考虑一系列因素，包括通货膨胀、生活费用和保持国家最低工资价值的必要性，工资水平和集体协商结果，国内生产总值（GDP），生产力水平，雇主的经营状况，中小微企业和新兴企业的经营状况以及对就业或创造更多就业机会可能带来的影响。

该委员会表示，理想状况是全国最低工资水平应适用于全国所有行业。然而，为了避免过度混乱，《国家最低工资法》为农场和家庭佣工规定了较低的最低标准，并随着时间的推移逐步与全国最低工资持平。

2018年，农场工人的最低工资为每小时18兰特，家政工人的最低工资为每小时15兰特。2020年3月，农场工人和家政工人的最低工资分别提高到18.68兰特和15.57兰特。

委员会的建议是，自2021年全面调整之日起，农场工人的最低工资应与全国最低工资持平。家政工人的最低工资在2021年提高到全国最低工资的88%，2022年提高到100%。对家政工人和农场工人最低工资的调整，相当于家政工人每月增加约450兰特，农场工人每月增加约350兰特。

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