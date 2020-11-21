南非就更新公民身份管理政策进行公示并征求意见

人民网约翰内斯堡11月20日电（王磊）据当地媒体报道，南非内阁已经批准官方身份管理政策公示并征求意见。

在11月19日媒体吹风会上，总统府办公室主任姆滕布说，这项政策建议对现有立法进行一些修改，包括《身份识别法》和《性描述和性地位变更法》，使之与《宪法》和《个人信息保护法》保持一致。

姆滕布说：“该政策还建议整合国家人口注册，使所有人的信息都能够与其他政府和私营部门的身份管理系统对应。”该政策将把现有系统整合到一个支持生物识别的国家身份识别系统中。而新提议的人口注册将构成官方电子身份系统的基础，支撑国家和私人数字平台。

据悉，早在2019年6月，国际关系与合作部就曾宣布政府正致力于开发一种新的身份识别系统，该系统将成为所有人的单一信息来源，同时使用传记和生物识别技术，而国家身份识别系统将成为公民和移民管理的主要依据。

如果南非内政部充分实现现代化管理，将帮助该部门的大部分关键程序实现自动化，建成更为便利的国家身份识别系统和可靠的国家人口登记册。

据介绍，该系统的关键信息包括个人的生平记录，居民（公民、永久居民、寻求庇护者和难民）的出生、结婚和死亡记录，在签证申请过程中或入境时采集到的所有入境人员生物特征，处理和储存寻求庇护者和难民的申请，出入境旅客记录以及非法人员记录。

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