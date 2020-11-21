日澳“准同盟”关系更进一步？

11月17日，澳大利亚总理莫里森访问日本，与日本首相菅义伟举行会谈。日澳在大框架上达成了《互惠准入协定》。有外媒认为，这份协定一经签署，将是日本自1960年签署驻日美军地位协定以来第一份类似的历史性防卫条约。

加强防务合作

日澳《互惠准入协定》已经磋商了6年。该条约允许日本自卫队和澳大利亚国防军互访，并在对方国家进行训练和联合行动。共同社称，日本把澳大利亚定位为“准同盟国”，希望通过《互惠准入协定》加强两国防务合作。

日本时事通讯社称，日澳两国由于司法上的细节未达成一致，因此并未签署该协定。不过，莫里森在联合记者会上表示，双方在这项“具有里程碑意义的防务条约达成原则性协议方面”，“迈出了特别的一大步”。

日媒分析称，迄今为止，日本和澳大利亚之间的防务合作以日本海上自卫队和澳大利亚海军、航空自卫队及澳大利亚空军的训练为中心。如果新协定生效，双方武装力量以共同训练为目的进入对方国家时，不需要审查，携带用于训练的武器和车辆等装备的手续也会变得简单。同时，预计在该协定中，拥有网络和电子战部队的日本陆上自卫队和澳大利亚陆军的人员交流会变得活跃。

增强战略主动

“日澳之前已经签署了自卫队和澳军进行物资和劳务相互融通的《物资劳务相互提供协定》修改版。双方希望通过签署《互惠准入协定》，不仅在安全层面加强合作，也在地区防务等方面相互协调，来应对他们共同认为的所谓的地区安全威胁。”中国社科院日本研究所副所长吕耀东向本报分析称。

英国《卫报》指出，一旦《互惠准入协定》最终敲定并获得议会批准，将标志着日本政府60年来首次允许美国之外的外国军队在其领土上行动。该协定将为日澳加强防务合作和联合军演铺平道路。

有专家分析称，直至目前，日本的军事盟国真正意义上只有美国，如果日澳签署《互惠准入协定》，澳大利亚将成为第二个仅次于美国与日本有共同防务的国家。

近来，日澳关系的显著升温。菅义伟在上任之后选择莫里森作为第一个通电话的外国领导人。10月，澳大利亚外长和防长先后到访东京，与日本外务省、防卫省官员展开会晤。

“在日美同盟框架之外，日本正进一步谋求与英国、印度、越南、印尼等国在军事和政治层面的新合作，其中日澳关系是提升最快的。这表明日本在外交层面增强了战略主动性，是菅义伟上台之后的一个突出表现。”吕耀东说。

威胁地区安全

《卫报》称，该协定可能成为日本与其他国家未来协定的模板。不过，日澳之间围绕这份协定依然存在分歧。

澳大利亚广播公司报道称，澳政府希望确保澳军人员若在日本犯下重罪可以免于死刑，但日方不同意。该媒体还转引前美国国防部东亚问题高级专家肖夫的观点称，第二次世界大战之后实施的《日美地位协定》一直是东京和华盛顿之间出现摩擦的根源之一。“美军犯下的许多罪行中，嫌疑人在规定时间内未移交，在某些情况下根本没有移交。这导致日本民众产生了不满。”这使得《互惠准入协定》在日本也具有政治敏感性。

此外，关于《互惠准入协定》违反“和平宪法”的问题在日本国内引起不少争议。“自卫队的武器进入其他国家，是否要受‘和平宪法’的限制？如何在技术层面落实协定的具体条款？自民党需要在内部并与其他党派协调这些问题。”吕耀东说。

如果日澳签署《互惠准入协定》，其对地区安全和稳定的负面影响显而易见。“当前，在东亚地区，经济层面的合作不断深化。但在安全层面，日澳一贯渲染地区威胁论，拿南海问题做文章。若这样一份涉及安保层面的协定达成的话，反而将威胁东亚地区的共同安全与和平稳定。”吕耀东说。

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