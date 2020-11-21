美国才是不停胁迫他国的霸凌者（观象台）

最近，美国政客又上演一幕“胁迫式”反华独角戏。11月13日，美国负责日本与韩国事务的副国务卿马尔科·克纳佩在美国智库布鲁金斯学会举办的活动上喊话，煽动日韩在民族宗教、涉港及涉台问题上反对中国。11月15日，包括中日韩在内的15国共同签署亚太地区规模最大、最重要的自由贸易协定——《区域全面经济伙伴关系协定》。美国政客这番胁迫式喊话，被多国友好合作的现实生生“打脸”。

这只是美国某些政客胁迫他国“连续剧”中的一幕。前不久，美国国务卿蓬佩奥打着“强化地区安全，应对委内瑞拉威胁”的旗号，四处拉拢和胁迫委内瑞拉周边国家对委施压，大搞“新门罗主义”，打造“美国人的美洲”。此前，美国在联合国安理会鼓噪重启伊朗制裁，要求安理会启动“快速恢复制裁”机制……

一段时间以来，美国某些政客满世界搞“巡演”，威胁其盟友在内的各国在各种问题上按美国旨意行事，动辄以断绝合作、援助、制裁相威胁，逼迫中小国家选边站队，公然炒作意识形态对立，大有“顺我者昌，逆我者亡”的“霸气”。

更可笑的是，美国不反躬自省，反而把“胁迫他国”的帽子扣到中国头上。此前不久，蓬佩奥在访问印度、斯里兰卡、马尔代夫、印尼、越南亚洲5国期间，老调重弹“中国威胁”，威逼利诱5国加入“反华联盟”。然而，有关国家并未呼应其言论，而是表示，不会牺牲自身的独立、主权和领土完整。

以中国“胁迫他国”为名，胁迫他国反华，蓬佩奥的如意算盘真是打错了。事实证明，美国政客企图在亚洲国家制造分裂、煽动对抗的不良居心，昭然若揭；蓬佩奥厉声疾呼的“中国威胁”“中国霸凌”等陈词滥调，已没有市场。

中国签署并积极履行《巴黎气候变化协定》等国际公约；积极推进区域经济一体化，推动高质量共建“一带一路”；积极推动朝鲜半岛等地区热点问题政治解决；不断加强国际反恐、能源安全等领域的国际交流与合作……中国始终是支持多边主义、维护国际公平正义、促进世界和平发展的坚定力量。

当前，美国正经历新冠肺炎疫情冲击、经济下行、种族矛盾等诸多问题。然而，美国政客不是想方设法保障美国人民生命和财产安全，反而打着“美国优先”旗号，以霸凌姿态插手其他国家内政，挑拨其他国家关系，撕裂国际合作局势。美国已将自己置身于国际公理和道义的对立面，最终只能炮制出一场场闹剧，失了大国的体面，寒了盟友的心，坏了国际合作的规矩。

今天，和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可抗拒。大国应该有大国的样子，更要有大国的担当。面对挑战，世界各国应该加强团结而不是制造隔阂，推进合作而不是挑起冲突。奉劝美国不要背时代潮流而行，做自绝于国际社会的孤家寡人！

(责编：牛镛)