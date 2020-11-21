世界互联网大会·互联网发展论坛即将开幕，位于浙江桐乡的水乡乌镇，又将再次汇聚全球目光。

与往年相比，今年的办会形式又有新创意，以世界互联网大会组委会名义举办“世界互联网大会·互联网发展论坛”；同时疫情背景下，参会方式也有了新设计，以“线下+线上”形式开展各项活动，在乌镇设置实景会场，无法到现场的嘉宾将可以线上参会。

对此，社会各界普遍表示，以往历届世界互联网大会始终是全球瞩目的焦点，今年的世界互联网大会·互联网发展论坛整体保持了世界互联网大会一贯的风格和精神内核，必将继续多维、立体展示推动互联网发展治理的中国方案、中国智慧和中国担当。

——守正创新，引领网络空间变革潮流。

“世界互联网大会一直是互联网人的盛大聚会，是互联网行业健康高效发展的思想盛筵。”知乎创始人、CEO周源说，大会倡导的网络空间命运共同体的理念如今在全世界全行业越来越深入人心，越来越内化为行业参与者的自身追求。数字经济成为未来世界经济发展的基本形态，以云计算、人工智能、产业互联网为核心的科技革命和产业革命方兴未艾，相信今年的世界互联网大会·互联网发展论坛必将推动全行业共谋发展、共话未来，共同寻找新业态、新产业体系的方向与机会。

作为人工智能、5G和金融科技领域专家，全球化智库研究员埃德加·佩雷斯表示，世界互联网大会已成功举办了六届，作为讨论互联网未来的全球卓越论坛而闻名。“今年的活动将包括一个主论坛和五个分论坛，为全球、前瞻性和战略观点的交流提供平台。作为一名关心全球议题的人士，我对大会的‘人工智能论坛’尤为感兴趣。”埃德加·佩雷斯说。

——数字赋能，激发经济社会生机活力。

“突如其来的疫情，对全球经济产生了巨大冲击。今年世界互联网大会·互联网发展论坛以‘数字赋能 共创未来——携手构建网络空间命运共同体’为主题，意义深远。”旷视联合创始人兼CEO印奇表示，作为一家推动人工智能基础研究和工程创新的企业，在推动人工智能与物联网融合的进程中，坚持开放合作将是不变的主题。“期待与全球范围各行各业的合作伙伴一起努力，并肩推动数字化领域合作，实现用技术造福大众的目标。”印奇说。

“复工复产中，线上洽谈、‘云端’签约解决了招商难、招才难；疫情防控中，‘5G智能工厂’快速发展、工业互联网应用更广泛了。”桐乡市委书记盛勇军表示，今年桐乡在应对疫情时，互联网发挥了不可替代的重要作用，这首先得益于互联网大会红利释放、智慧城市建设水平的提升，得益于大会永久落户之后，干部群众互联网思维方式的养成。

“作为大会永久举办地，桐乡将在新的起点上，让更丰富的数字应用场景得到推广，让最具创新动能的数字产业蓬勃兴起，让数字惠民得到充分彰显，真正实现‘在桐乡、在乌镇看得见互联网的未来’。”盛勇军说。

——凝心聚力，共创人类生活美好未来。

“互联网是我们这个时代最具发展活力的领域。”孟祥飞是国家超级计算天津中心主任助理，长期从事我国重大自主创新成果“天河”系列超级计算机的应用技术研发。在孟祥飞看来，世界互联网大会已成为互联网领域最具活力的交流平台，更是全球瞩目的焦点。“因为科技，如今人们的生产生活方式深刻变化，但不变的是全球互联网日新月异的发展大势，以及大会作为我国积极参加和推动全球互联网治理的重要平台的作用。”

关于此次世界互联网大会·互联网发展论坛，帕克街首席营销官伊利亚·惠利表示，诸如电子商务等在中国的采用和创新速度非常快，世界上没有任何一个国家能接近中国的数字化转型速度，“在这些领域，世界其他国家都将中国视为未来的灯塔。”惠利表示。

浙江永泰隆电子股份有限公司董事长姚昱说，该公司从第二届互联网大会起就积极参与。“在大会这个平台上，展示了自己、收获了订单、交流了技术，也一路见证着互联网大会的发展。”姚昱说，“我们很有信心，因为我们有幸跟着互联网大会一起成长！”

《 人民日报 》（ 2020年11月21日 12 版）

(责编：牛镛)