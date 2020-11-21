2020年亚太经合组织领导人吉隆坡宣言

我们，亚太经合组织经济体领导人，决心团结一致引领亚太地区成功战胜新冠肺炎疫情及其经济影响，实现经济复苏。我们承诺保护人民生命和健康，决心引领亚太地区促进强劲、平衡、包容、可持续、创新和安全的经济增长，实现经济复苏。为了克服疫情挑战、把握新兴机遇和实现共同繁荣，我们的协调行动和合作比以往任何时候都更为重要。

新冠疫情是我们这个时代最具挑战的公共卫生和经济危机之一。我们向饱受疫情折磨和痛失亲友的人们致以最深切的慰问。疫情对经济造成全面冲击，人们的工作和生活遭受重创，我们为此深感痛心。我们对奋战在抗疫前线的人们表达感激。

这是我们首次以视频方式举行领导人非正式会议。会议主题是“激发人民潜能，共享强韧、繁荣未来”，三大优先领域是“改善贸易投资的宣介”、“利用数字经济和技术促进经济包容性”、“促进创新可持续发展”。

一、抗击新冠肺炎疫情并降低其影响

我们将继续开展合作，利用一切政策工具，以包容、有效、持续的方式应对疫情，把疫情对民生的影响降至最低。我们认为有必要加强刺激措施促进经济复苏、创造就业，我们高度重视提高财政可持续性和透明度，以增强经济长期增长的韧性，并满足未来融资需求。我们强调有必要支持发展中经济体应对疫情。我们欢迎建立应对疫情政策信息分享数字平台。我们赞赏亚太经合组织为抗击疫情付出大量努力和贡献额外资源，向劳动者和各行业提供支持，促进经济复苏。

我们将以安全的方式合作促进必需品、服务和人员流动便利化，消除不必要的贸易壁垒，增强供应链韧性。我们认识到要在当前艰难时刻共同努力确保贸易和投资继续流动。我们为贸易便利化措施的实施而倍受鼓舞，敦促各经济体确保应对疫情的紧急贸易措施符合世界贸易组织规则。

我们认识到，科学、技术和创新对亚太地区疫后复苏十分重要。我们重申有必要在研发、生产、制造和分配检测试剂，关键医疗产品和服务，诊疗和疫苗等方面开展建设性合作抗击疫情。我们强调有必要使人民公平享有安全、优质、有效、可负担的疫苗和其他医疗手段，在保护人民健康和福祉的同时激励创新。我们认为针对新冠肺炎进行大规模免疫接种对于最终战胜疫情非常重要。

我们认识到数字技术的发展和应用对保护人民健康，应对公共卫生面临的威胁，增强卫生体系韧性、可扩展性和可持续性，实现全民普及医疗至关重要。

二、2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景

我们宣布2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景，这是描绘亚太地区未来的新愿景。我们展望到2040年建成一个开放、活力、强韧、和平的亚太共同体，实现亚太人民和子孙后代的共同繁荣。我们指示高官们2021年完成制定全面实施计划并提交审议。

三、改善贸易投资的宣介

我们欢迎茂物目标促进贸易投资便利化取得的重大进展，包括进展评估最终报告，同时也认识到要付出更多努力为亚太地区贸易投资营造有利环境。

我们认识到自由、开放、公平、非歧视、透明、可预测的贸易投资环境在当前困难时期对促进经济增长十分重要。为此，我们重申支持各方同意的世界贸易组织规则，增强国际贸易往来的稳定性和可预测性。我们注意到亚太经合组织工商咨询理事会呼吁继续支持多边贸易体制。

我们将继续支持世界贸易组织相关工作，包括通过支持其必要改革，改善其功能。我们将继续就实施世界贸易组织协定相关能力建设倡议开展工作。我们呼吁加快推动正在进行的世界贸易组织渔业补贴谈判取得进展。认识到电子商务倡议对支持疫后复苏的特殊重要性，参与联合声明倡议的亚太经合组织成员呼吁取得进展，为第12届部长级会议做准备。

我们将以市场驱动的方式，进一步推进区域经济一体化，包括推进亚太自贸区议程相关工作，这将有助于促成高质量和全面的区域安排。我们强调高质量基础设施建设和投资对加强区域互联互通的重要性，将继续推进亚太经合组织相关工作。

四、利用数字经济和技术促进经济包容性

创新和数字化为政府、企业和人民开展活动提供便利，并促进所有人的包容性经济参与。我们将为数字经济发展创造有利环境，包括为中小微企业创造新机会。我们力争促进技术创新，营造可靠、相互匹配、开放、可及和安全的信息通信技术环境，缩小数字、技能和监管鸿沟，鼓励数字基础设施发展和数字转型。我们认可促进数据流动、加强数字交易中消费者和商业信任的重要性。

我们认为中小微企业、妇女和其他经济潜力未开发的人群受疫情影响尤为严重。我们将推行包容性经济政策，以支持他们通过高效、平等地参与经济活动，实现自身复苏和增长，为经济复苏作出贡献。我们支持和欢迎妇女和包容增长拉塞雷纳路线图的落实。

疫情改变了我们的工作方式，加速了向未来工作环境的转型。我们认识到需要持续推动结构性改革，改善经营方式，为人民创造经济繁荣，包括加强数字素养和技能开发，利用好技术转型，鼓励运用数字技术解决跨境商业争端。我们将努力推进人力资源开发，加强经济技术合作，确保所有受影响的经济行业和劳动者都获得适当支持，加速经济复苏。我们为改善经济、金融和社会包容性的广泛、持续努力感到鼓舞。这些努力有助于缩小经济发展差距，增进全体人民福祉，我们支持包括落实2030年可持续发展议程在内的全球努力。

五、促进创新包容可持续发展

我们将推动全面高质量增长，并推进包括亚太经合组织人类安全议程在内的工作，推动从疫情中复苏。

我们重申支持经济技术合作，支持通过结构性改革促进创新、生产力和可持续增长。我们鼓励实现包容性复苏，增加就业和经济活动。我们认识到疫情对全球粮食供应链的影响，将努力为亚太地区人民提供可得、可及、充足、安全和有营养的粮食，以确保粮食安全，同时减少粮食损失和浪费。

我们将开展合作，促进可负担能源的可及性，增强能源韧性和能源安全，实现对各种能源和技术的广泛利用，支持可持续经济增长，促进向清洁能源转型，实现强劲、包容的经济复苏。

我们期待新技术可用可及，以确保能够全面可持续地管理资源和废弃物。我们将实施经济政策，促进经济增长，支持全球应对气候变化、极端天气、自然灾害的努力，加强应急管理。

六、加强利益攸关方参与

我们注意到亚太经合组织工商咨询理事会的建议，欢迎与私营部门建立伙伴关系，为实现经济复苏共同努力。我们也欢迎太平洋经济合作理事会、东盟秘书处、太平洋岛国论坛以及其它国际和地区组织等利益攸关方所作贡献。

我们欢迎亚太经合组织部长级会议以及贸易、卫生、财政、妇女与经济、中小企业和粮食安全等专业部长级会议取得的成果。

我们感谢马来西亚在极具挑战的一年中展现的卓越领导力，期待新西兰主办2021年会议。

（新华社吉隆坡11月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年11月21日 02 版）

(责编：牛镛)