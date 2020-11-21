2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景

我们展望到2040年建成一个开放、活力、强韧、和平的亚太共同体，实现亚太人民和子孙后代的共同繁荣。

我们将继续秉持亚太经合组织合作宗旨和自主自愿、协商一致、非约束性的合作原则，期待打造以下三方面经济驱动力实现这一愿景：

一、贸易和投资。为确保亚太地区继续成为全球最具活力和互联互通的区域经济，我们认识到一个自由、开放、公平、非歧视、透明和可预测的贸易和投资环境的重要性，并将继续努力创造这一环境。我们重申支持各方同意的世贸组织规则，这些规则将确保多边贸易体制运行良好，推进国际贸易往来的稳定性和可预见性。我们将通过市场驱动的方式继续推进茂物目标和区域经济一体化，包括推进亚太自贸区议程，这有助于促成高标准和全面的区域安排。我们将推进区域无缝互联互通，增强供应链韧性，推广负责任的商业行为。

二、创新和数字化。为帮助亚太人民和工商界更好参与联动的全球经济并从中发展壮大，我们将培育由市场等因素驱动、由数字经济和创新支持的有利环境。我们将推行结构改革和良好经济政策，促进创新，提高生产力和活力。我们将加强数字基础设施建设，加快数字转型，消弭数字鸿沟，促进数据流动，加强数字交易中消费者和商业信任。

三、强劲、平衡、安全、可持续和包容增长。为确保亚太地区更好抵御冲击、危机、传染性疾病大流行和其他紧急情况，我们将促进高质量增长，为中小企业、妇女及其他经济潜力未开发的人群带来实实在在的好处和更多健康福祉，惠及地区人民。我们将加强包容性人力资源开发和经济技术合作，使人民更好掌握未来所需的技能和知识。我们将采取经济政策，加强经济合作，促进经济增长，以支持全球合作，应对气候变化、极端天气、自然灾害等各类环境挑战，共建我们可持续的星球。

我们将维护亚太经合组织作为亚太区域重要经济合作论坛的作用，及其现代高效理念孵化器的独特地位，通过改进治理和利益攸关方参与继续优化亚太经合组织。我们将秉持平等伙伴、共同责任、相互尊重、互利共赢的亚太经合组织精神，制定愿景落实计划并适时评估进展，确保2040年实现愿景。

（新华社吉隆坡11月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年11月21日 02 版）

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