开放的中国与世界共享发展机遇（望海楼）

11月20日晚，中国国家主席习近平在北京以视频方式出席亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议并发表重要讲话，强调要共同构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体，共创共享亚太和平繁荣美好未来。他指出，中国将建设更高水平开放型经济新体制，创造更具吸引力的投资和营商环境。

环顾全球，新冠肺炎疫情大流行正在推动世界百年未有之大变局加速演进。世界经济深度衰退，全球产业链、供应链遭受冲击，单边主义、保护主义、霸凌行径上升，经济全球化遭遇逆流。是开放还是封闭，是前进还是后退？对于人类面临的这个重大抉择，中国答案从未改变：中国对外开放的决心坚定不移。

今年以来，从深圳经济特区建立40周年庆祝大会到浦东开发开放30周年庆祝大会，从2020年中国国际服务贸易交易会到第三届中国国际进口博览会，从金砖国家领导人第十二次会晤到亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议，在国内外各大重要场合，“开放”始终是中国领导人发表讲话时的高频词汇。

“让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场”“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”“对外开放是中国的基本国策，任何时候都不会动摇”……在全球深受疫情阴影笼罩之际，铿锵有力的中国声音犹如一道穿破乌云的阳光，给包括亚太各国在内的世界带来希望与力量。

中国对外开放的步伐行稳致远。尽管疫情影响不容忽视，然而中国扩大开放的步伐仍在加快，一系列政策措施应声落地。在用行动兑现承诺的同时，中国对外开放的“计划书”持续更新。在亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议上，习近平主席强调，中方欢迎区域全面经济伙伴关系协定完成签署，也将积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。

中国对外开放的利好惠及全球。作为中国长期坚持的一项基本国策，对外开放不是一时之策，也不是为了一国之利。中国坚定不移全面扩大开放，希望同世界各国实现互利共赢，为国际社会注入更多正能量。习近平主席在亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议上倡议，我们要深化互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系，秉持共商共建共享理念，不断提升区域合作水平，做大亚太合作蛋糕，实现共同繁荣。

去年，习近平主席提出构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体。今年，在各方共同参与下，亚太经合组织开启亚太合作新阶段。无论是实现新的愿景，构建亚太命运共同体，还是赢得全球抗疫最终胜利，推动世界经济复苏，开放合作都是必由之路。中国更加积极地融入全球市场，更加主动地深化对外合作，更加坚定地推动自由贸易和多边主义，将为亚太乃至世界经济复苏发展创造更多机遇和空间。

当前，经济全球化遇到一些回头浪。然而，开放合作是潮流所向，互利共赢是民心所归。无论困难多大、逆风多劲，中国将始终站在历史正确的一边，坚定不移全面扩大开放，推动建设开放型世界经济，推动构建人类命运共同体，共创亚太和世界更加美好的未来。

（作者为本报评论员）

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