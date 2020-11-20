11月19日，上合组织国家媒体智库云论坛在京举行。 人民画报社供图

人民网北京11月20日电 （记者李琰）上合组织国家媒体智库云论坛19日在京举行。中国外文局副局长方正辉，中联部原副部长、中国人民争取和平与裁军协会副会长周力，俄罗斯科学院远东研究所所长阿列克谢·马斯洛夫，乌兹别克斯坦驻华大使馆公使衔参赞巴图尔·图尔苏诺夫等嘉宾出席活动。

此次云论坛由中国外文局指导，人民画报社、当代中国与世界研究院、中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所联合主办。论坛以“共同应对新威胁，提振疫情后经济发展，倡导多边主义，促进成员国共同发展”为主题，包括主题发言和大会发言两个环节。

方正辉在主题发言中指出，面对国际环境日益复杂，增强上合组织国际话语权，让世界倾听上合组织声音，媒体和智库应发挥积极作用。为此，他就促进上合组织国家人文交流合作提出三点建议：一、以内容合作为抓手，广泛凝聚共识，准确把握上合组织发展的主流和方向，积极营造健康的国际舆论环境；二、以渠道拓展为载体，深化务实合作，不断创新交流合作方式，构建各国人民更加紧密的情感纽带；三、以技术创新为动力，开展全媒体传播，提升上合组织成员国媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

周力强调，上合组织成立19年来，坚定不移推进各方在安全、经济、人文等领域的合作与发展。特别是面对新冠肺炎疫情挑战，上合组织各方始终加强沟通、相互支持，尽最大努力控制疫情，并取得很好效果。“未来，上合组织各方要加强合作，特别要增进区域各国媒体间的交流与沟通，讲好民间友好交往的故事，推动上合组织行稳致远。”

上合组织国家媒体智库云论坛连线交流现场。 人民画报社供图

阿列克谢·马斯洛夫表示，应对新冠肺炎疫情，国家和地区间加强合作交流的重要性尤为凸显。上合组织各方应以此为契机，加强执法合作，进一步积极维护地区和平与稳定；简化通关环节，提升贸易交往质量；在上合组织框架下，加强成员国的医疗合作交流；加强人文交流，拓宽各国合作的广度与深度等。

“作为具有权威性和影响力的国际组织，上合组织为促进地区的安全与稳定、可持续发展发挥了重要作用。”巴图尔·图尔苏诺夫认为，现在弘扬“上海精神”比以往任何时候都更加重要。这种多边合作的独特经验是推动人类发展的重要力量 ，表达了各国共同发展、尊重文化多样性的愿望。来自中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、印度和巴基斯坦等上合组织成员国的10余位专家学者和媒体人士，就维护多边主义、推进区域经济合作、加强人文交流等话题进行了广泛而深入的交流。

在大会发言环节，来自中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、印度和巴基斯坦等上合组织成员国的10余位专家学者和媒体人士，就维护多边主义、推进区域经济合作、加强人文交流以及加强上合组织建设等话题进行了广泛深入的交流探讨。

本次云论坛主题发言环节由人民画报社社长于涛主持。大会发言环节由当代中国与世界研究院副院长杨平和人民画报社副总编辑于佳共同主持。

(责编：刘洁妍、杨牧)