交通银行约翰内斯堡分行开业

人民网约翰内斯堡11月20日电（刘畅）20日，交通银行约翰内斯堡分行在南非共和国第一大城市约翰内斯堡正式开业。该行是交行在非洲地区设立的首家分行，填补了交行境外布局在非洲地区的空白。

约翰内斯堡分行的成立是交通银行拓展非洲地区业务机遇的里程碑。近年来，中南两国在金融、经贸、旅游等领域合作持续深入，迎来更加广阔的前景。约翰内斯堡分行将秉承“创造共同价值”的企业使命，服务国内国际“双循环”，提升价值创造能力，为两国客户提供更为全面、便捷和优质的金融服务，助力两国企业实现共赢。

面对新时代、新形势、新要求，交通银行把握新一轮对外开放政策和市场机遇，围绕中资企业“走出去”部署，紧密对接“一带一路”倡议，发挥协同价值，促进国内市场和国际市场更好联通，提升跨境跨业跨市场金融服务水平，实现可持续高质量发展。随着约翰内斯堡分行的开业，交通银行已在全球五大洲的18个国家和地区设立了23家境外银行机构，境外经营网点达到69个。截至2020年9月末，交行境外银行机构资产总额已突破1.3万亿元人民币，在集团资产总额中占比超12%。

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一。1987年交通银行重新组建，成为中国第一家全国性的国有股份制银行，并在香港和上海证券交易所挂牌上市。截至2020年9月末，交通银行资产总额为10.8万亿元人民币，2020年前三季度实现净利润527.12亿元人民币。

交通银行已连续12年跻身《财富》（FORTUNE）世界500强，营业收入排名第162位；列《银行家》（The Banker）杂志全球1000家大银行一级资本排名第11位。

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