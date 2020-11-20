美环保署署长计划访台 外交部回应

人民网北京11月20日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

全文如下：

应日本外务大臣茂木敏充、韩国外交部长官康京和邀请，国务委员兼外交部长王毅将于11月24日至27日对日本、韩国进行正式访问。

总台国广记者：据报道，近日，巴基斯坦外长库雷希与三军公共关系局长伊夫提哈尔举行记者会，指责印度支持巴境内恐怖主义势力和破坏中巴经济走廊建设，并公布相关证据。中方对此有何评论？

赵立坚：之前我已经就有关问题做出过回应。中方反对一切形式的恐怖主义，反对在反恐问题上搞“双重标准”，呼吁国际社会特别是地区国家开展反恐合作，维护共同安全。中方赞赏巴方为国际反恐事业做出的积极贡献，坚定支持巴方打击恐怖主义势力，维护本国以及地区和平与安全。

中巴经济走廊是“一带一路”框架下重要的先行先试项目，不仅对促进中巴共同发展具有重要意义，也有利于促进地区互联互通和共同繁荣。我们有信心在国际社会的支持下与巴方一起建设好、运营好中巴经济走廊，也相信任何破坏走廊建设的图谋都是不会得逞的。

路透社记者：日本首相说日本有意支持全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）扩员。王毅国务委员兼外长下周访问东京时会不会同日方讨论有关中国加入CPTPP的问题？

赵立坚：中国历来是贸易自由化便利化的坚定支持者，也是亚太区域合作和经济一体化的重要参与方。对于不同的自贸安排，只要顺应亚太区域经济一体化方向，符合透明、开放、包容原则，有利于维护以世贸组织为核心的全球自由贸易体系，中方都持积极和开放态度。

刚才我已经发布了王毅国务委员兼外长将访问日本的消息。关于此访具体情况，我们会及时发布消息。

日本共同社记者：王毅国务委员兼外长访问日本期间，双方会否谈及习近平主席访问日本的事情？

赵立坚：关于王毅国务委员兼外长访问日本的具体情况，我们会及时发布消息。

《南华早报》记者：据媒体报道，中印第九轮军长级会谈即将进行，请问你是否可以介绍会谈准备情况以及第八轮会谈的进展？

赵立坚：中印双方一直通过外交和军事渠道就边境问题保持沟通，努力推动边境局势缓和降温。我们已经发布了第八轮军长级会谈的消息。至于你提到的新一轮军长级会谈，如有消息，我们将在第一时间发布。

《北京日报》记者：据报道，19日，加拿大总理特鲁多在参加亚太经合组织工商领导人对话会时，被问及是否对加拿大边境机构逮捕孟晚舟一事感到后悔。他回应称：“加拿大遵守了与我们最亲密盟友的长期引渡条约，我该对此感到后悔吗？绝不。”中方对此有何回应？

赵立坚：请加方也回答我的几个问题。第一，为什么加拿大是唯一在这件事上“遵守”与美国引渡条约的国家？美国同许多国家都签有引渡条约。第二，是同美国签有引渡条约的其他国家都不遵守条约义务吗？第三，那他们为什么没有像加拿大这样做呢？这是因为他们不愿卷入美国这个肮脏的阴谋，不愿以本国人民利益为代价去满足美国的一己私利。

中方在孟晚舟事件上的立场是明确的、坚定的。必须指出，在已经披露的事实和众多疑点前，无论加拿大政府如何掩盖真相、误导公众，都绝不会改变孟晚舟事件的政治性质，也绝不会改变加拿大政府在这一事件中扮演美方帮凶和马前卒的不光彩角色。

我们也注意到，越来越多加拿大国内有识之士公开要求加拿大政府独立自主地做出释放孟晚舟的决定，这其中有政要、律师、法官和前外交官等。我们奉劝加拿大领导人多听听他们的正义和理智的呼声。

新华社记者：蒙古近日连续出现多起新冠肺炎本土确诊病例。蒙古政府已宣布进入全民警戒状态，并采取多项措施进行疫情防控。作为蒙古近邻，中方是否会向蒙方提供援助和支持？

赵立坚：中蒙两国是山水相连的友好邻邦。自疫情暴发以来，双方联手抗疫，取得积极成效。近来蒙古国内疫情形势出现新的变化，蒙古政府和人民正在积极采取相关抗疫举措。中方正密切关注并同蒙方保持着密切沟通。中国政府已决定，紧急向蒙方援助一批核酸检测仪器和试剂，帮助和支持蒙方抗击疫情。中方将根据蒙方需要，继续积极提供力所能及的支持。我们祝愿并相信在蒙古政府领导下，蒙古能早日战胜疫情。

《中国日报》记者：前不久，世界银行预测，2020年全球人均收入将下降3.6%，8800万至1.15亿人将因疫情陷入极端贫困。你如何看待中国在国际减贫事业中的作用？

赵立坚：2020年是中国全面建成小康社会收官之年，也是脱贫攻坚战的决胜之年。消除一切形式的贫困，包括极端贫困，是最大的全球挑战，也是实现可持续发展不可或缺的要求。

中国一直同国际社会分享脱贫经验，为世界减贫事业贡献力量。改革开放40多年来，根据世界银行统计，中国有8亿人摆脱了贫困。中国将于今年实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫，这将提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标，为世界范围内消除贫困、实现和平发展做出历史性贡献。“精准扶贫”、“因地制宜”等中国特色扶贫理念越来越受到国际社会关注。中方已发布《消除绝对贫困——中国的实践》报告，全面分享各领域减贫经验和实践。欢迎各位记者关注、报道中国脱贫、减贫有关情况。

中国通过实际行动，为世界减贫事业提供帮助。中国在推动自身减贫进程的同时，始终在力所能及范围内向广大发展中国家提供帮助。中国不断深化共建“一带一路”同2030年可持续发展议程对接。根据世界银行报告，共建“一带一路”预计将帮助760万人摆脱极端贫困，3200万人摆脱中度贫困。中国还不断通过多、双边渠道帮助发展中国家提升能力建设，助力减贫国际合作。

“大家都好，世界才能更美好。”中国将继续推动全球减贫事业，为加强国际减贫和扶贫合作贡献自己的力量。

日本经济新闻记者：王毅国务委员兼外长访问日本和韩国后需要隔离吗？需要的话隔离多少天？

赵立坚：我们将根据国家有关防疫规定做出安排。

日本NHK记者：还是关于王毅国务委员兼外长访问日本的问题，中方对这次访问有何期待？

赵立坚：王毅国务委员访问期间，将同日本外相茂木敏充举行会谈，并会见日本政要。

当前中日关系持续平稳发展。中方愿与日方共同努力，通过此访落实领导人重要共识，深化高层战略沟通，深化抗疫和复工复产合作，加强国际地区事务协调，推动中日关系健康稳定向前发展。

总台央广记者：据报道，18日，刚果（金）卫生部长宣布本国第十一轮埃博拉疫情结束。世卫组织总干事谭德塞祝贺刚政府和人民再次战胜埃博拉疫情。请问中方在刚果（金）抗击埃博拉疫情的努力中发挥了什么作用？

赵立坚：我们很高兴地看到刚果（金）第十一轮埃博拉疫情已于日前宣布结束，对刚果（金）政府和人民表示祝贺，向为抗击疫情做出重要贡献的医护人员等表示敬意。

医疗卫生领域合作是中非合作的重要组成部分。中方始终高度关注刚果（金）埃博拉疫情发展，在力所能及范围内积极向刚果（金）及地区国家防控埃博拉疫情提供帮助和支持。中国近年来先后向刚果（金）及地区国家提供多笔紧急人道主义援助，派遣专家组赴有关国家协助抗疫，并同世卫组织、非盟开展疫情防控合作，以实际行动诠释和弘扬中非风雨同舟、患难与共的兄弟情谊，得到了各方积极评价。事实再次充分证明，团结合作是抗击疫情最有力的武器。

当前，中非双方正在携手抗击新冠肺炎疫情。中方愿同包括刚果（金）在内的非洲国家落实好中非合作论坛北京峰会和中非团结抗疫特别峰会成果，加强非洲国家公共卫生防控体系和能力建设，提升应对重大传染性疾病挑战的能力，携手建设中非卫生健康共同体。同时，我们也呼吁国际社会拿出更多实实在在的举措，帮助非洲国家早日战胜疫情。

法新社记者：加拿大驻华大使通过视频方式与涉嫌间谍罪的加拿大公民康明凯、迈克尔进行通话。请问面对面领事探视是否能尽快恢复？

赵立坚：中方已经就这个问题多次阐述立场。我们将根据疫情形势需要，对相关政策进行调整。

俄通—塔斯社记者：据台湾媒体报道，美国环保署署长惠勒计划12月率团访台，推动海洋保护合作。外交部对此有何评论？

赵立坚：中方坚决反对任何形式的美台官方往来，这一立场是一贯、明确的。我们敦促美方充分认清台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即停止与台进行任何形式的官方往来与接触，慎重妥善处理涉台问题，以免损害台海和平稳定和中美在有关重要领域的合作。中方将根据形势发展做出正当、必要反应。

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