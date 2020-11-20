中国西班牙论坛——地方合作线上特别会议成功举办

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人民网北京11月20日电 11月19日，中国人民对外友好协会和西班牙中国理事基金会共同举办中国西班牙论坛——地方合作线上特别会议。与会代表围绕会议主题“2030可持续发展议程：中西城市间的合作”，就建设智慧城市，打造数字经济和实现绿色发展等议题阐释各自发展理念，分享成功实践，共谋未来合作。

中国人民对外友好协会会长林松添、驻西班牙大使吴海涛、西中理事基金会主席里贝拉斯和驻华大使德斯卡亚出席并分别致辞。

中国人民对外友好协会会长林松添出席会议并致辞

林松添在会上表示，目前中西全面战略伙伴关系持续发展，两国政治互信日益增强，经贸互利合作不断拓展，民间交往日益密切，各领域友好互利合作取得了丰硕成果，给两国人民带来实实在在的利益。在抗击新冠肺炎疫情过程中，两国政府和人民团结协作，两国友城之间相互慰问和支持，共同诠释了人类命运共同体理念和全面战略伙伴关系的应有之义。

林松添说，刚刚闭幕的中共十九届五中全会擘画了中国未来新发展蓝图。中国将继续贯彻新发展理念，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，实施更高水平对外开放，致力于创新、绿色、开放、高质量和可持续发展，将为世界共同发展带来巨大机遇，也必将为中西两国、特别是友城之间的友好互利合作提供更加广阔的前景。中国人民对外友好协会愿同西方一道，着力推进两国地方间在绿色发展、数字经济、人文交流等领域互利合作。

会议主题紧扣各方关切，与会代表一致认为，各自的发言都很有借鉴意义。全球城镇化正在加速发展，各国城市必须提前预做准备，提前谋划，致力于实现联合国2030可持续发展议程目标。双方城市应以绿色经济、数字经济和智慧城市建设等作为今后合作重点领域，发挥各自优势，实现优势互补和经验互鉴，推进可持续发展目标的地方化和项目化，着力创造平等公平正义的社会环境和幸福和谐的美好生活，共同推动城市可持续发展。

本次会议为中国西班牙论坛框架内的地方合作专题线上会议。中国西班牙论坛成立于2003年，是两国政府领导人议定的项目，至今已在两国轮流举办八次全会，成为两国在各领域交流合作的重要平台。（于洋、实习生潘昱烨）

(责编：于洋、刘叶婷)