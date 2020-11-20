外媒：中国经济复苏为全球经济带来曙光

10月以来，中国经济复苏继续展现良好态势，为全年经济增长奠定良好基础，充分证明了中国的疫情防控和经济复苏工作再次走在世界前列。

中国国家统计局的数据显示，10月份消费和投资企稳回暖。社会消费品零售总额同比增长4.3%，增速比上个月加快了1个百分点。1-10月份，投资同比增长1.8%，比1-9月份加快了1个百分点。10月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.9%，比上年同期高2.2个百分点。总的来看，10月份国民经济持续恢复增长，“六稳”“六保”任务落实成效进一步显现。中国国家统计局发言人付凌晖表示，四季度我国经济增长将比三季度进一步加快。预计后期中国进出口贸易仍然会好于全球整体状况。这也和经济学家对中国经济的预测不谋而合。

中国何以实现如此惊人的经济发展呢？美国《外交学者》杂志称，除了疫情防控得力之外，还在于中国长期对科技创新和数字化的重视。《2019年全国科技经费投入统计公报》数据显示，2019年中国在研发领域的投资总额达到2.21万亿元人民币，比上年增长12.5%。

印度《金融快报》认为，在未来五年，中国将成为世界上最大的进口国和最大的消费市场。在世界各国因新冠疫情深陷经济衰退时，中国为世界经济复苏提供了无限可能。

首先，中国经济发展将惠及其他国家，尤其是和中国产业联系紧密的“一带一路”沿线国家。中国在疫情中的表现证明了自身在全球产业链中的独特地位和强大韧性。未来，中国还将继续推动产业升级，发展新兴产业，并促进传统产业改造，加大对落后领域的投资。在此过程中，中国将与世界建立更加紧密的联系。

其次，中国不断扩大的国内市场和进一步开放政策将加速全球经济复苏。在“构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”指引下，中国在继续开发国内市场的同时，还将通过对外资放宽市场准入、推动机制改革和设立自贸区等方式加大对外开放力度，和其他国家共享中国改革开放发展成果。

再者，中国在数字经济领域的成就为跨国企业在中国提供了新的机遇。作为世界上最大的数字技术投资国和应用国，中国政府还加强了对“新基建”的部署，旨在进一步改善数字基础设施，为跨国企业在华开展业务提供了新机遇。

报道称，在世界经历百年未有之大变局和疫情考验之际，中国的经济复苏为全球经济带来一丝曙光。

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