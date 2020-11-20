加强团结合作，共创美好未来

（2020年11月20日，北京）

人民网北京11月20日电 据外交部网站消息，国务委员兼外长王毅在“重建后疫情世界”全球智库大会上发表视频致辞。

全文如下：

尊敬的迪诺主席，

各位嘉宾，朋友们：

很高兴受邀参加今天的全球智库大会，与大家共同探讨“重建后疫情世界”这个重大课题。

即将过去的2020年，必将载入人类史册。突如其来的新冠肺炎疫情，给世界带来全方位的冲击。在不到一年时间里，全球人员交流几乎中断，贸易往来大幅萎缩，经济增长严重衰退，部分国家政治和社会动荡加剧。疫情的冲击和百年变局相互叠加，国际形势发展到了一个新的分水岭。

人类就是在一次次战胜困难与危机的过程中不断成长、发展起来的。正如习近平主席在今年联合国大会上指出，人类在重大灾难面前展现出来的勇气、决心、关爱照亮了至暗时刻，疫情终将被人类战胜，胜利必将属于世界人民。面对仍在肆虐的疫情，展望后疫情时代的世界，各国需要从灾难中汲取经验教训，在与灾难的斗争中凝聚共识力量，携手为人类社会开创更美好的明天。

我们认为，各国应当进一步加强团结合作，争取早日彻底战胜疫情。当前，新冠肺炎疫情还在传播蔓延，甚至在一些国家发生了比今年上半年更为猛烈的反弹。危机面前，谁也不可能独善其身。抗疫斗争，各国身处同一条战线。

作为世界上最先控制住疫情的国家之一，中国愿意继续发挥自身优势，不断推进疫情防控国际合作，同各国分享防控和救治经验；继续向有需要的国家和地区提供支持帮助，落实好将疫苗作为全球公共产品的郑重承诺；继续与包括世界卫生组织在内的各方通力合作，积极构建人类卫生健康共同体。

我们认为，各国应当进一步加强多边协调，不断完善全球治理体系。世纪疫情再次告诉我们，以邻为壑、零和博弈解决不了本国问题，也处理不了国际挑战。多边治理虽不完善，但仍然是我们应对全球挑战的基本架构；多边主义虽屡遭挑战，但仍然是各国安身立命的基本保障。

作为负责任大国，中国将继续积极倡导和践行多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定捍卫以联合国宪章为基石的国际关系基本准则。同时，我们愿继续秉持共商共建共享原则，与各国一道共同对全球治理体系进行必要改革完善，使之更好地兼顾公平与效率，更快速有效地应对全球挑战，更多反映新兴市场国家和发展中国家的正当合法诉求，推动全球治理体系朝着更加公平合理、普惠包容的方向发展。

我们认为，各国要进一步加强开放融通，协力推动世界经济复苏发展。事实证明，疫情无法阻断经济全球化和区域一体化的时代潮流。“脱钩”“筑墙”只会作茧自缚，重回孤立主义、保护主义早已不合时宜。几天前，区域全面经济伙伴关系协定正式签署，建成了世界上最大的自由贸易区，成员国用行动发出了开放合作的明确信号。

作为世界主要经济体之一，中国将在疫情防控常态化背景下，继续同各国建设好人员往来“快捷通道”、货物运输“绿色通道”，维护全球供应链稳定；将继续坚定奉行互利共赢开放战略，打造更高水平的开放型经济新体制，加强与各国在各种双多边机制下的互利合作，推进高质量共建“一带一路”，为世界经济早日实现复苏增长作出应有贡献。

我们认为，各国应当进一步加强对话互信，共同维护地区和平发展。东亚是我们的共同家园，也是世界上最具活力和发展潜力的地区，和平稳定的局面来之不易，任何在地区制造分裂对抗、搞地缘政治小圈子的企图都将引起巨大安全风险。

作为东亚负责任一员，中国将秉持亲诚惠容的周边外交理念，继续倡导相互尊重的合作精神，倡导开放包容的合作原则，倡导发展优先的合作理念，坚定支持东盟的中心地位，坚持通过对话协商与有关当事国妥处分歧，与东盟各国共同维护地区和平稳定，与国际社会携手建设持久和平、繁荣稳定、公平公正的后疫情世界。

各位朋友，

寒冬之后必是春天，黑夜过后黎明终将到来，我们相信，只要各国真正携起手来，勠力同心，并肩前行，经历疫情挑战的世界就一定会更加繁荣昌盛，人类社会的明天也一定会更加光明美好！预祝论坛取得圆满成功！谢谢大家！

(责编：苏缨翔、刘叶婷)