国务委员兼外长王毅接受沙特《中东报》书面采访答问稿

人民网北京11月19日电 据外交部网站消息，国务委员兼外长王毅接受沙特《中东报》书面采访。

全文如下：

一、您认为沙特主办的本届二十国集团峰会意义和作用是什么？本届峰会面临最迫切的问题和最重要的挑战各是什么？

答：当今世界百年变局和全球疫情相互叠加，单边保护主义抬头，全球化遭遇逆风，国际局势动荡不定，全球经济陷入大萧条以来最严重的衰退滑坡，社会民生遭遇重创。世界将向何处去？是各行其是甚至以邻为壑，还是齐心协力、共克时艰？在这样一个重要的十字路口，作为全球危机应对重要平台和国际经济合作主要论坛，世界期待二十国集团再次发出坚持多边主义、团结互助、同舟共济的声音，凝聚全球抗击疫情和恢复重建世界经济的合力，引领符合时代发展的潮流和历史进步的方向。

今年以来，在主席国沙特的有力引领下，二十国集团团结应对疫情挑战，在疫苗、宏观经济政策协调、应对发展中国家债务、贸易投资、数字经济、人员流动等各领域取得积极务实合作成果。3月，领导人特别峰会成功举行，为全球抗疫注入信心，指明方向，得到国际社会高度评价。这也再次印证习近平主席在特别峰会上所讲，各国的利益彼此相连，人类的命运休戚与共。病毒不分国界、不分种族，我们必须携起手来，才能战而胜之。

当前，全球疫情依然严峻，第二波冲击来势汹涌，抗疫情、保民生、稳经济任务更加艰巨。国际社会高度关注利雅得峰会，期待峰会发出积极信号，拿出务实合作主张。同时，面对疫情暴露的当前全球治理体系短板和弊端，各方也在深刻反思，期待峰会就“后疫情时代”全球治理改革给出答案。

中方认为，利雅得峰会不仅将总结今年以来二十国集团的合作经验，规划下步合作举措，更面临为“后疫情时代”完善全球治理体系指明方向的重要契机。我们期待峰会在以下几方面加强合作，回应国际社会重大紧迫关切。

一是坚定践行多边主义，完善全球治理。要推动加强以联合国为核心的国际体系，同时针对疫情暴露出的全球治理短板，完善全球化的治理架构，提高应对公共卫生、气候变化、数据安全等各种全球性挑战的能力。

二是秉持生命至上理念，构建人类卫生健康共同体。要支持世卫组织的领导协调作用，加快新冠疫苗作为全球公共产品的研发、生产和分配，促进疫苗的可及性和可负担性。

三是加强宏观经济政策协调，促进全球经济复苏。更加积极看待各国间的紧密联系，维护产业链的开放与稳定。还要保障基本民生，培育新的增长点。特别是释放数字经济发展潜力，塑造开放、公平、公正、非歧视的市场环境。

四是要将发展置于国际合作核心位置，重点关注发展中国家面临的困难，通过缓债倡议等举措加大对疫情特别重、压力特别大的国家的支持力度。落实在联合国2030年可持续发展议程上的承诺，帮助发展中国家早日达成2030年可持续发展目标。

中国已有效控制住疫情，正积极推动形成新发展格局，即将启动第十四个五年规划。中方愿同各成员一道，支持主席国沙特发挥领导作用，确保利雅得峰会取得成功，坚定国际社会共克时艰的信心，共同构建人类命运共同体。

二、新冠肺炎疫情对全球以及中国在经济、社会方面的影响如何？您对世界各国争相开展新冠肺炎疫苗研发怎么看？

答：新冠肺炎疫情突如其来，不断反复，已经成为人类自第二次世界大战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件，给人民生命安全和身体健康带来巨大威胁，给全球公共卫生安全带来巨大挑战，给各国带来严重冲击，给世界经济带来重创。面对来势汹汹的疫情，国际社会没有退缩，各国人民守望相助、风雨同舟，展现出人类在重大灾难面前的勇气、决心、关爱，照亮了至暗时刻。正如习近平主席在第三届中国国际进口博览会开幕式上所指出，不管遇到什么风险、什么灾难、什么逆流，人类社会总是要前进的，而且一定能够继续前进。

面对新冠肺炎疫情，中国政府始终践行人民至上、生命至上理念，科学统筹疫情防控和经济社会发展，取得重大战略成果。中国经济呈现稳定转好态势，前三季度经济增速由负转正，人民生活得到有力保障，全面建成小康社会和脱贫攻坚的目标即将实现。刚刚闭幕的中国共产党十九届五中全会对“十四五”时期发展作出全面规划，中国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，进入一个新的发展阶段。中国已决定加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这将是以中国超大规模市场为依托的更加开放的经济体制。中国已明确要实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。让中国的发展成为各国的机遇、共赢的机遇、未来的机遇。

病毒无国界，各国人民都有获得疫苗和药物的权利。我们真诚欢迎和期待各国都为新冠疫苗研发作出贡献。习近平主席在多个国际场合庄重宣示，中国疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献。中国言必信，行必果，将认真落实上述承诺。

中国的疫苗研发企业严格依据科学规律和监管要求，夜以继日、全力以赴地推进疫苗研发，已经取得可喜成绩。中国布局研发的疫苗已经有11款进入临床试验阶段，其中有4款疫苗获批开展境外三期临床试验，数据显示安全性和免疫原性良好，研发进度居于国际前列。中方一直对开展疫苗国际合作持积极态度，已加入世卫组织“加速新冠肺炎疫苗和药物研发、生产和公平分配的合作倡议”和“新冠肺炎疫苗实施计划”等多边倡议，愿继续同各方积极探讨开展新冠疫苗国际合作。

三、您如何评价美国指责是中国向世界传播了新冠病毒？有人指责中国在新冠肺炎疫情传播问题上透明度不足，您如何回应？

答：新冠肺炎疫情是未知病毒对人类发起的突然袭击，可能在任何时间、任何地方暴发。在习近平主席亲自指挥和部署下，中国政府采取了最及时、最全面、最严格、最彻底的防控措施，在第一时间有效阻断了病毒传播链条。我们用1个多月时间遏制了疫情蔓延势头，用2个月左右时间将本土每日新增病例减少到个位数以内，用3个月左右时间取得了武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果，有力维护了人民的生命安全和身体健康。今年6月，中方发布了《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，向全世界全面系统地介绍了中国抗疫的历程，事实数据一目了然，时间脉络一清二楚，经得起时间与历史的检验。

作为首先报告疫情的国家，中方始终本着公开、透明、负责任态度，第一时间对外分享信息，积极开展国际合作。中国采取的措施有力有效，得到各国专业人士包括世界卫生组织专家的充分肯定。

我要再次重申的是，中国在科学论证出现人传人现象后迅速于1月23日关闭离汉通道，并在全国范围内严控人员流动，这些重大举措向世界发出了最强烈警示，当时中国以外的国家和地区一共只有9例确诊病例，美国只有1例。2月2日，美国对所有中国公民关闭边境时，美方公布的确诊病例只有十余例。美方一些人无视基本事实，散布中国向美国和世界传播病毒的谣言，把病毒标签化、将疫情政治化、对中国污名化，这完全是出于一己私利的政治操弄，目的是为了转嫁矛盾、推卸自身责任，已经遭到了国际社会越来越多的反对和抵制。

越来越多的研究和例证表明，这场疫情很有可能呈现的是全球多地多点暴发。我们希望各方都能尊重事实，尊重科学，集中精力抗击自身疫情，同时大力开展国际抗疫合作。

四、在后疫情时代，中国将如何维护国际和平、安全和全球治理？

答：当今世界正面临前所未有之大变局，新冠肺炎疫情加速了变局发展演变。疫情之后，世界回不到过去，需要面向和开辟未来。习近平主席今年9月出席联合国成立75周年系列高级别会议时，旗帜鲜明地指出，中国将坚定奉行多边主义、坚定维护联合国权威、坚定走和平发展和合作共赢道路、坚定推动构建人类命运共同体，并宣布了一系列新的重大倡议和举措，体现了中国促进国际和平与发展的担当作为。中国将始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，愿同包括沙特在内的国际社会加强合作，为支持多边主义和联合国作用、维护国际和平与安全、促进共同发展、改革完善全球治理体系作出更大贡献。

五、请问您在保护数字安全以达成安全和发展相平衡方面有何见解？

答：当前，新技术革命和产业变革席卷全球，人类已进入数字时代。数字技术和实体经济深度融合，催生新模式和新业态，为经济增长注入新动能。特别是全球数据爆发增长、海量集聚，成为各国经济发展和产业革新的动力源泉。与此同时，数据安全风险与日剧增，针对他国大规模网络监控时有发生，侵害个人隐私的行为屡见不鲜，供应链安全引发广泛关注。

安全与发展是一体两翼和驱动的双轮，两者互为条件、彼此支撑。离开发展追求绝对安全，将丧失数字经济发展机遇，安全也成了无源之水、无本之木。个别国家滥用“国家安全”借口肆意打压他国领先企业，削弱了全球数字经济发展合作前景，最终也会阻碍自身的发展。同样，发展也不能以牺牲安全为代价。回避必要的安全监管措施，数字经济将难以保持健康、强劲发展。

为维护全球数据和网络安全，促进数字经济发展与合作，中方提出了《全球数据安全倡议》，倡导各国维护全球供应链的开放、安全和稳定，反对利用信息技术破坏或窃取他国关键基础设施重要数据，制止侵害个人信息或从事针对他国的大规模监控，不得强制要求本国企业将境外数据存储在境内，未经他国允许不得直接向企业或个人调取境外数据，企业不得在产品和服务中设置后门或利用用户对产品依赖性谋取不正当利益。

倡议提出以来，国际社会广泛关注。各国普遍认为确有必要制定全球数据安全规则，赞赏中方为维护全球数据安全所作努力。中方愿在G20框架下与各方就相关问题展开讨论，也欢迎各方提出自己的看法，为倡议注入合理内涵。中方愿与各方共同推动达成反映各国意愿、尊重各方利益的全球数据网络安全规则，打造和平、安全、开放、合作的网络空间。

六、在美国总统特朗普任内中美关系降温甚至相互威胁、相互采取经济和贸易抵制，Tiktok等应用遭美禁用，您认为造成这种情况的原因是什么？

答：中美关系遭遇严重困难的根源，在于美方一些政客从冷战零和思维看待中美关系，不愿承认和尊重中国的正当发展权利，不愿看到新兴经济体在世界上取得成功。这种单边霸凌思维，违背国际关系基本准则，违背市场公平竞争规则，违背人类发展进步的必然趋势，不得人心，也不可持续。在全球化的今天，各国早已成为相互融合的利益共同体，任何企图讹诈别国发展成果、打压别国发展空间的行径，都是行不通的。希望美方回归理性，客观公正看待中国和其它新兴经济体的发展，与中方相向而行，推动中美关系尽快回到健康、稳定的发展轨道。

七、有些观察人士认为，美国等一些西方国家同中国因为维吾尔族穆斯林问题发生冲突，您对此有何评论？

答：美国等一些西方国家在涉疆问题上对中国的指责完全没有依据。涉疆问题不是人权问题，也不是民族问题或宗教问题，而是反暴恐、反分裂问题。前些年，新疆是国际恐怖主义向中国渗透的切入口，“三股势力”猖獗，发生了数千起暴恐活动，造成大量无辜群众伤亡和财产损失。为了维护国家安全，维护新疆稳定发展，维护人民生命财产安全，新疆维吾尔自治区人民政府顺应各族人民的强烈呼声，在借鉴国际社会反恐经验的基础上，依法采取反恐和去极端化措施。有关预防性反恐措施卓有成效，已经连续近4年未再发生暴恐案件，最大限度保障了各族人民的生命权、健康权、发展权，实现了人民生活的安宁幸福，也维护了国家的主权、统一和安全。与此同时，新疆一直依法保障各族人民平等参与管理国家事务和自主管理本地区本民族事务的权利。各族群众正常宗教活动受到法律保护，公民宗教信仰自由依法得到保障。

中国新疆地区采取的预防性反恐举措同包括沙特在内的许多国家在反恐和去极端化方面的努力没有本质区别。国际社会对中方在涉疆问题上的政策普遍予以积极评价。2018年底以来，包括沙特驻华大使在内的90多个国家团组千余人相继赴新疆参访，亲眼目睹了新疆社会稳定、民族和谐、经济发展的大好局面。在今年10月第75届联大第三委员会一般性辩论上，沙特等48个国家共同发言支持中方涉疆政策。这些国家仗义执言，表明国际社会公理正义才是主流。

利用涉疆问题制造危言耸听的谣言，经不起任何事实检验。谎言重复一千遍，还是谎言。我们欢迎所有不带偏见的人到新疆走一走、看一看，亲身了解新疆各族人民的美好生活。

八、您对也门危机、《利雅得协议》各有何评论？您对利比亚和叙利亚的局势怎么看？

答：中方高度关注也门局势，支持维护也门的主权、独立、统一和领土完整，支持也门合法政府，支持政治解决也门问题，支持冲突各方实现停火，支持联合国发挥斡旋主渠道作用。希望有关各方以国家和人民利益为重，切实履行《斯德哥尔摩协议》和《利雅得协议》，继续推进政治解决进程。作为安理会常任理事国和也门的友好国家，中方做了大量劝和促谈工作，提供了力所能及援助，愿继续同国际社会一道,推动也门问题早日解决。

近期利比亚局势出现积极动向，利冲突双方军事代表团签署了停火协议，并举办了一系列政治、军事对话，中方对此表示欢迎。中方始终认为，军事手段没有出路，利问题只能通过政治途径解决。一是要切实尊重利主权独立和领土完整，反对外部势力干涉利内政；二是要坚持政治解决大方向不动摇，中方支持联合国发挥斡旋作用，欢迎利邻国、阿盟、非盟等参与利问题政治解决进程；三是要坚持政治谈判与反恐双管齐下，防范外国恐怖作战分子跨境流动。中方真诚希望利有关各方相向而行，切实落实停火协议，早日重启对话，呼吁国际社会形成合力，为利重归和平与安宁发挥积极作用。中方将一如既往同有关各方一道，为实现利问题政治解决、早日迎来和平作出积极努力。

当前叙利亚局势总体缓和，推进叙利亚问题政治解决进程面临新契机。中方一贯主张政治解决是叙利亚问题的唯一出路，主张维护叙利亚的独立、主权和领土完整，主张秉持“叙人所有，叙人主导”原则推进叙利亚问题政治解决进程，主张合力铲除叙利亚境内的恐怖势力。早日妥善解决叙利亚问题，符合中东各国的利益。中方希望叙利亚人民早日摆脱危机，重新走上安全稳定、和平发展的道路。中方愿同中东各国加强沟通，共同努力，为早日解决叙利亚问题发挥建设性作用。

九、您如何判断阿塞拜疆和亚美尼亚冲突现状和发展走向？您对当前土耳其和希腊间的紧张局势怎么看？

答：9月底阿塞拜疆和亚美尼亚在“纳卡”地区爆发武装冲突以来，国际社会高度关注。在俄罗斯的积极斡旋下，阿亚双方于2020年11月10日达成新的停火共识，中方对此表示欢迎和赞赏，希望有关方切实落实停火共识，尽快回到政治谈判轨道上来，通过和平手段化解分歧和争端，通过对话协商解决问题。中方愿同国际社会共同努力，为“纳卡”问题的解决继续发挥建设性作用。

土耳其、希腊均为东地中海地区重要国家，双方保持良好关系有利于地区和平稳定，符合地区国家及国际社会的共同利益。中方高兴地看到，近期土希两国均表达了通过谈判解决争端的意愿。中方希望双方牢牢把握促进地区和平、稳定、发展的大方向，通过对话谈判解决历史遗留问题、化解分歧，共同促进地区的发展与繁荣。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)