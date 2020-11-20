发动“数字生产力”引擎 助力后疫情时代亚太经济复苏

人民网北京11月19日电（高歌 徐祥丽）11月19日，2020年亚太经合组织（APEC）工商领导人对话会以线上形式举行。同日，APEC工商领导人中国论坛在北京召开。

论坛以“数字生产力”为主题，聚焦当前数字科技对各领域生产力复苏的驱动与变革，呈现数字经济之路的“中国智慧”，来自APEC工商理事会及中国工商界约300名嘉宾参会。

APEC助力区域经济一体化 数字经济成为经济增长引擎

“从长远角度看，数字经济作为一种新型经济形态，已逐步与实体经济相互融合，成为推动中国经济持续稳定增长的重要引擎。”中国贸促会、中国国际商会会长高燕在致辞中指出。她表示，亚太区域一贯重视数字经济领域合作，为此各方也在《促进互联网经济合作倡议》《APEC互联网和数字经济路线图》等方面达成一致，这与中国未来重点发展领域存在共识。中方愿同亚太各经济体一道，共同挖掘数字经济潜力，打造更多精品合作项目，分享数字经济产业红利。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在致辞中表示，APEC区域经济一体化目前取得的成就令人欣慰，在“茂物目标”指引下，APEC各经济体平均关税显著下降，贸易和投资额大幅增长，这些成绩为推进区域经济一体化提供了动力和信心。同时，APEC未来合作前景依然可期，亚太各国已共同制定“2020年之后合作愿景”并将提交至领导人会议审议、批准，一旦通过，愿景文件将为工商界提供更有利的发展条件。

“疫情下，数字经济在促进社会稳定、增加商业韧性方面的优势更加凸显。”王受文表示，中国将与各经济体一道，缩小区域数字鸿沟、反对滥用国家力量打压科技企业，坚定对数字经济发展的信心，打造亚太经济新增长点。

马来西亚驻华大使诺希万·再纳阿比丁在致辞中呼吁，各国工商界要共同营造可靠、兼容、开放、可及和安全的数字环境，以推动地区互联互通和包容性发展。

反对贸易保护主义 积极融入循环新格局

在当前以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局之下，中国工商界应如何更好地推动和融入亚太区域经济一体化发展进程？

APEC中国工商理事会主席、中国化工集团董事长宁高宁指出，疫情进一步让大家意识到整个世界是不可分离的整体，面对共同的风险挑战，没有谁能够独善其身。当前国际化的阻力和挑战显而易见，疫情期间，不论哪个国家提出反对全球化，反对贸易自由化，割裂产业链的政策，都会受到整个APEC工商界强烈反对。

“中国这个超大经济体，让企业锻炼出很多本领，是可以到海外市场帮到当地的。”APEC工商咨询理事会(ABAC)中国候任代表、滴滴出行总裁柳青表示，亚太命运共同体和国际合作共赢的精神，让年轻科技企业很受鼓舞。

提到怎样把中国经验带到海外，柳青说，无论国内还是国外，立足民生去创新，不断去发现满足服务对象的需求，道理都是一样的。据她观察，很多西方企业做事情是“一刀切”，用一个产品打全球，不愿意为了新兴市场改代码、改产品，但中国企业会更有合作精神、服务精神。“我们心态上是开放的、包容的、尊重的，看到丰富多样的需求，用科技的手段去满足它们。”

数字城市已成为全球发展重点

会议期间，在APEC中国工商理事会框架下的APEC中国数字经济委员会正式成立，旨在助力工商界参与数字经济建设，为数字化发展提供更广阔的平台。同日，APEC中国工商理事会发布了数字经济城市伙伴计划，并联合波士顿咨询公司、巨量引擎共同发布了主题报告《建设数字城市，释放数字生命力——数字时代下，提升城市新生代吸引力》（以下简称《报告》）。《报告》显示，全球城市的竞争核心已经从资本转变为人才，人才吸引是各个城市发展的重要命题。具有创新力、消费力和生产力的新生代人才，越来越受到城市人才争夺的关注。未来，对新生代新吸引与导入越强的城市，发展潜力越大。

《报告》显示，数字城市已经成为全球的发展重点，各国城市都在进行积极尝试与布局。欧洲已有118座城市出台了数字城市相关项目，美国在过去两年中有54座城市已经或正筹备开展，印度出资15亿美元用于100余座城市的数字建设。中国作为全球数字城市的主要战场正走向世界最前沿，截至2019年，我国数字城市试点已经超过700个，全世界正在建设的1000多个数字城市项目中，超过50%在中国。

《报告》称，“缺乏理性的顶层战略规划”“商业模式难以持续”“数据互联互通程度低”“数字生态尚未形成”这四方面问题，仍然制约着我国数字生命力的释放。需要构建“以人为本”的城市战略愿景，打造基于场景驱动的数字商业模式，打通壁垒强化数据体系的双向互通，建立良性循环的数字生态。

(责编：高歌、刘叶婷)