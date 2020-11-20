人民网>>国际

发动“数字生产力”引擎 助力后疫情时代亚太经济复苏

——2020年APEC工商领导人中国论坛在京开幕

2020年11月20日13:48  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京11月19日电（高歌 徐祥丽）11月19日，2020年亚太经合组织（APEC）工商领导人对话会以线上形式举行。同日，APEC工商领导人中国论坛在北京召开。

论坛以“数字生产力”为主题，聚焦当前数字科技对各领域生产力复苏的驱动与变革，呈现数字经济之路的“中国智慧”，来自APEC工商理事会及中国工商界约300名嘉宾参会。

APEC助力区域经济一体化 数字经济成为经济增长引擎

“从长远角度看，数字经济作为一种新型经济形态，已逐步与实体经济相互融合，成为推动中国经济持续稳定增长的重要引擎。”中国贸促会、中国国际商会会长高燕在致辞中指出。她表示，亚太区域一贯重视数字经济领域合作，为此各方也在《促进互联网经济合作倡议》《APEC互联网和数字经济路线图》等方面达成一致，这与中国未来重点发展领域存在共识。中方愿同亚太各经济体一道，共同挖掘数字经济潜力，打造更多精品合作项目，分享数字经济产业红利。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在致辞中表示，APEC区域经济一体化目前取得的成就令人欣慰，在“茂物目标”指引下，APEC各经济体平均关税显著下降，贸易和投资额大幅增长，这些成绩为推进区域经济一体化提供了动力和信心。同时，APEC未来合作前景依然可期，亚太各国已共同制定“2020年之后合作愿景”并将提交至领导人会议审议、批准，一旦通过，愿景文件将为工商界提供更有利的发展条件。

“疫情下，数字经济在促进社会稳定、增加商业韧性方面的优势更加凸显。”王受文表示，中国将与各经济体一道，缩小区域数字鸿沟、反对滥用国家力量打压科技企业，坚定对数字经济发展的信心，打造亚太经济新增长点。

马来西亚驻华大使诺希万·再纳阿比丁在致辞中呼吁，各国工商界要共同营造可靠、兼容、开放、可及和安全的数字环境，以推动地区互联互通和包容性发展。

反对贸易保护主义 积极融入循环新格局

在当前以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局之下，中国工商界应如何更好地推动和融入亚太区域经济一体化发展进程？

APEC中国工商理事会主席、中国化工集团董事长宁高宁指出，疫情进一步让大家意识到整个世界是不可分离的整体，面对共同的风险挑战，没有谁能够独善其身。当前国际化的阻力和挑战显而易见，疫情期间，不论哪个国家提出反对全球化，反对贸易自由化，割裂产业链的政策，都会受到整个APEC工商界强烈反对。

“中国这个超大经济体，让企业锻炼出很多本领，是可以到海外市场帮到当地的。”APEC工商咨询理事会(ABAC)中国候任代表、滴滴出行总裁柳青表示，亚太命运共同体和国际合作共赢的精神，让年轻科技企业很受鼓舞。

提到怎样把中国经验带到海外，柳青说，无论国内还是国外，立足民生去创新，不断去发现满足服务对象的需求，道理都是一样的。据她观察，很多西方企业做事情是“一刀切”，用一个产品打全球，不愿意为了新兴市场改代码、改产品，但中国企业会更有合作精神、服务精神。“我们心态上是开放的、包容的、尊重的，看到丰富多样的需求，用科技的手段去满足它们。”

数字城市已成为全球发展重点

会议期间，在APEC中国工商理事会框架下的APEC中国数字经济委员会正式成立，旨在助力工商界参与数字经济建设，为数字化发展提供更广阔的平台。同日，APEC中国工商理事会发布了数字经济城市伙伴计划，并联合波士顿咨询公司、巨量引擎共同发布了主题报告《建设数字城市，释放数字生命力——数字时代下，提升城市新生代吸引力》（以下简称《报告》）。《报告》显示，全球城市的竞争核心已经从资本转变为人才，人才吸引是各个城市发展的重要命题。具有创新力、消费力和生产力的新生代人才，越来越受到城市人才争夺的关注。未来，对新生代新吸引与导入越强的城市，发展潜力越大。

《报告》显示，数字城市已经成为全球的发展重点，各国城市都在进行积极尝试与布局。欧洲已有118座城市出台了数字城市相关项目，美国在过去两年中有54座城市已经或正筹备开展，印度出资15亿美元用于100余座城市的数字建设。中国作为全球数字城市的主要战场正走向世界最前沿，截至2019年，我国数字城市试点已经超过700个，全世界正在建设的1000多个数字城市项目中，超过50%在中国。

《报告》称，“缺乏理性的顶层战略规划”“商业模式难以持续”“数据互联互通程度低”“数字生态尚未形成”这四方面问题，仍然制约着我国数字生命力的释放。需要构建“以人为本”的城市战略愿景，打造基于场景驱动的数字商业模式，打通壁垒强化数据体系的双向互通，建立良性循环的数字生态。 

(责编：高歌、刘叶婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved