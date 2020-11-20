新华社北京11月20日电 综述：海外人士关注中国经济稳步复苏正面“外溢”效应

新华社记者

中国国家统计局日前发布的数据显示，随着统筹新冠疫情防控和经济社会发展积极成效持续显现，10月我国国民经济运行延续稳定恢复态势。海外分析人士普遍认为，中国经济社会运行率先恢复，为稳定世界经济做出重要贡献，为各国抗击疫情提供了宝贵经验。

“金砖国家”概念首创者、英国皇家国际问题研究所主席吉姆·奥尼尔表示，中国复苏势头令人瞩目，可能成为今年二十国集团中唯一实现经济正增长的成员。

俄罗斯智库“瓦尔代”国际辩论俱乐部项目主任利索沃利克说，中国提供的大量关键需求可以帮助全球经济应对此次疫情的消极影响。《意大利商业报》网站刊文表示，中国经济表现出超出预期的韧性。

数据显示，10月，中国社会消费品零售总额同比增长4.3%，比9月加快1个百分点，餐饮收入月度同比增速由负转正，显示国内疫情防控成果明显，消费环境改善，公众外出消费信心增强；同时，制造业采购经理人指数和非制造业商务活动指数持续向好，显示企业对市场的积极预期。

阿根廷拉努斯国立大学教授、中国问题专家古斯塔沃·吉拉多认为，中国不仅线上消费活跃，民众也已经能够放心走出家门消费，被激活的消费正拉动经济增长。

日本经济研究中心首席研究员汤浅健司表示，各项数据都已显示，中国经济正从疫情中恢复，特别是投资和消费的恢复趋势非常明显。

德国欧洲经济研究中心17日发布的月度调查报告显示，反映国际金融市场专家对中国十二个月内经济预期的指数较10月上升5点至55点，创下新高，显示国际分析人士对中国经济发展前景乐观。

肯尼亚国际商业贸易专家贝亚特丽斯·马蒂里认为，得益于中国政府相关政策支持，加之需求回升、市场预期乐观，中国经济将保持稳定复苏势头。

澳大利亚国库部长弗赖登伯格日前表示，中国经济稳定增长将推动地区经济复苏，并使包括澳大利亚在内的地区经济体从中受益。

德国《青年世界报》副总编塞巴斯蒂安·卡伦斯指出，中国经济将拉动世界经济走出危机。

巴西中国问题研究中心主任、经济学家罗尼·林斯强调，中国最新经济数据再次凸显中国经济的韧性和潜力。

林斯说，中国经济快速复苏，有助于带动全球经济走出疫情带来的困境。他表示，中国参与多边主义行动，带动全球经济和贸易恢复增长，提升国际社会应对巨大挑战的信心，为实现共同增长提供可能。（执笔记者：王嘉伟；参与记者：金晶、王慧慧、杨臻、倪瑞捷、左为、李奥、郝亚琳、刘春燕、胡小兵、朱晟、陈威华、赵焱、李洁）

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