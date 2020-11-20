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疫情对儿童造成冲击 多国出台暖心措施

2020年11月20日13:37  来源：新华网
 

新华社北京11月20日电 综述：疫情对儿童造成冲击　多国出台暖心措施

新华社记者

11月20日是世界儿童日。仍在肆虐的新冠疫情对多国儿童的生活、教育和心理造成冲击。如何让孩子健康快乐成长，是对各国政府、学校和学生家长的考验。一些国家和地区凝聚各方力量，想方设法减少疫情给儿童带来的不利影响。

美国儿科学会日前发布报告说，截至11月12日，美国已有超过100万的儿童确诊感染新冠病毒。美国儿科学会主席萨莉·戈扎说，疫情改变了儿童的生活，新冠病毒给他们带来的长期伤害令人担忧。

受疫情影响，阿富汗许多学校被迫停课。国际慈善机构救助儿童会表示，疫情给阿富汗的公共服务、医疗保障以及经济造成巨大影响，该国有812万儿童急需援助才能熬过2020年。疫情还造成当地粮食、食用油、糖等价格上涨，普通家庭吃饱肚子的难度越来越大。

新冠疫情使伊拉克人道主义危机加剧。联合国儿童基金会伊拉克办事处日前发表公报说，伊拉克贫困儿童正面临失学、营养不良和暴力等问题，受疫情影响，近半数伊拉克儿童在健康、居住条件、接受教育等方面面临高风险。

阿根廷国家统计与普查研究所日前发布的数据显示，2019年年底，该国有52.3%的儿童生活贫困。疫情让阿根廷儿童生存状况更加严峻。联合国儿童基金会指出，今年5月，阿根廷贫困儿童比例升至58.6%，到今年年底这一数字可能升至63%。

救助儿童会今年5月说，对多国进行的一项调查显示，疫情之下，长期抑郁、社交孤立以及缺乏户外活动等因素将严重影响儿童心理健康。

尼泊尔国家儿童权益委员会执行主任米兰·达拉尔表示，因为疫情，不少尼泊尔儿童不能自由活动、不能上学，父母因失业或经济创收能力下降，无法像以前一样悉心照顾子女。尼泊尔儿童监护者联盟主席班达里则指出，疫情对儿童影响最大的是在教育方面，目前仅有不到三成的学生在疫情期间有条件进行远程学习。

面对各种现实困难，一些国家和地区积极出台暖心措施，在各方面帮助儿童渡过疫情难关。

在今年世界儿童日到来之际，科威特国家儿童保护协会在社交网络上发起宣传活动，呼吁全社会倾听儿童需要，让儿童热爱阅读和学习。为了提高家长帮助孩子在疫情下进行学习的能力，科威特国家儿童保护协会邀请相关领域专家，在线下和线上举办多场讲座和论坛，让父母学习如何帮助儿童高效地上网课。

尼泊尔教育部新闻发言人迪帕克·夏尔马说，考虑到大部分学生家中没有电脑、不能上网，政府正在大规模地免费向学生发放手机卡，供他们利用移动数据上网参加在线学习。

为确保疫情中的贫困儿童吃得饱、吃得有营养，巴勒斯坦加沙地带政府部门在联合国机构和其他合作伙伴协助下，为生活在难民营的儿童及其家庭提供粮食。当地教育部门还为孩子们录制教学视频，并与联合国机构合作，在确保防疫安全前提下，为孩子们开办学习中心、心理辅导中心等，减少疫情对儿童的心理影响。

受疫情影响，缅甸的学校也不能正常开学，缅甸教育部基础教育局局长哥雷温说，他们计划通过电视和广播播放课程，让更多孩子用看电视、听广播的方式坚持学习。（参与记者：邓仙来、陈鑫、邹德路、张淼、倪瑞捷、张改萍、周盛平、王薇、聂云鹏、熊思浩、张东强、车宏亮）

(责编：艾雯、杨牧)
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