欧洲头条丨《肿瘤杂志》发表研究结果：意大利去年9月份可能就存在新冠病毒

今年年初，新冠病毒在意大利迅速传播，有意大利的研究人员曾提出疑问：新冠病毒会不会早就在意大利国内存在了？

2020年11月11日，《肿瘤杂志》发表了他们的研究结果，发现意大利去年9月份就出现了SARS-CoV2受体结合区域特异性抗体呈阳性的人群。

这把新冠病毒在意大利的存在时间又往前推了5个月。

用该研究报告的原话说，这可能“会重塑疫情大流行的历史”。

△米兰国家肿瘤研究所等机构论文《意大利疫情大流行前意外检测到的新冠病毒抗体》

论文的主要作者之一、锡耶纳大学公共卫生学教授蒙托莫里接受了总台记者的专访。

蒙托莫里教授表示，在采自意大利各地的血清样本中，抗体从2019年9月到2020年2月呈现这样的分布：959名无症状个体的血清进行了SARS-CoV-2特异性抗体检测，共发现111例阳性血清。其中23份来自2019年9月，27份来自10月。

△重点在最右一列，IgG或IgM抗体的阳性血清数量

其中，2019年9月的阳性血清中有超过一半（13份，56.5%）来自伦巴第大区，而伦巴第大区正是意大利3月份以前疫情最严重的地区。值得一提的是，阳性血清的地域分布与意大利卫生部公布的确诊病例地域分布数据高度吻合。

为什么意大利去年没暴发？

既然检测出去年9、10月份就有抗体，疫情为什么没在当时暴发呢？蒙托莫里表示：

科学角度看，暴发需要一定的潜伏期，从去年十月开始潜伏，到2、3月份达到小高峰。

另一个因素是季节性。新冠和流感不一样，流感喜欢寒冷，但新冠偏爱略温和的天气，所以在1—3月更温和的时候暴发，这是第二个猜测。

去年11—12月，我就看到医院有更多肺炎患者，但很可惜我没有数据支撑。小范围暴发很可能在去年底就出现了。

寻找最早新冠病毒，多国时间正在不断前推

今年3月10日，意大利高等卫生院发布疫情报告，除早期报告的3起病例极可能是在中国感染，还有1位无法确定感染源以外，其他共8338例病例都为意大利本土感染。

6月18日，米兰、都灵和博洛尼亚的废水中检测出新冠病毒遗传物质（RNA），又把病毒在意大利的存在时间往前推至2019年12月18日。

6月30日，根据当地媒体报道，意大利贝尔加莫省卫生医疗机构的统计数据显示，去年冬天共收治了110例“奇怪”的肺炎病例。时间又推进到去年11月。

△意大利安莎社6月30日消息

随着研究的不断深入，新冠病毒在很多国家的最早存在时间正在不断往前推。

11月16日英国《太阳报》报道了一名英国男子回忆自己曾于去年9月前往意大利罗马旅游，返回英国之后出现奇怪的病症，甚至一度病危。现在这名男子怀疑自己可能是英国首例新冠病毒感染者。

只要有人还在追寻真相，真相可能会迟到，但不会缺席。

清明不急于一时。

监制丨姜秋镝

记者丨王璇 李耀洋 宋承杰 陈明磊

(责编：马昌)