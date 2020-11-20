中国市场蕴含巨大潜力和发展机遇

人民网首尔11月20日电（记者张悦）第三届中国国际进口博览会10日在上海闭幕。与会韩国企业高度评价中国成功举办进博会，认为其为企业提供了巨大的发展机遇，为促进双边贸易发展和带动世界经济增长做出重要贡献。

“召开进博会是中国推进新一轮高水平对外开放的重大决策，能让更多外资企业分享中国改革开放的发展红利。”中国三星总裁黄得圭表示，中国是三星最重要的海外投资市场。近年来，伴随中国市场的发展变化和产业布局的深度调整，三星在华加速向技术密集型产业转型升级，投入超300亿美元加大对半导体、新能源汽车动力电池等高精尖产业领域投资，占在华投资总额的72%，进一步完善本地化产业链体系，为中国制造业高质量发展贡献力量。

今年的进博会上，三星带来了折叠屏技术及产品、5G、8K、半导体等多个领域最新科技成果。其中，三星户外电视、4K激光投影是首次在中国亮相。黄得圭表示，“我们希望通过先进科技和创新迭代产品，为中国消费者带来更优质的服务和体验。伴随着中国经济的高速发展，三星将继续加快本土化战略，深化同中国企业的合作，追求与中国发展同频共振，做中国人民喜爱的企业，贡献于中国社会的企业。”

现代汽车集团（中国）首席商务官李宏鹏表示，第三届进博会克服疫情影响如期举行，这体现了中国坚定不移地推动发展自由贸易的决心。进博会为促进贸易全球化与世界经济增长做出巨大贡献。“现代汽车对中国市场的影响力和发展前景高度重视，全力在中国市场进行投资和技术研发，努力为中国消费者提供优秀的产品和服务，并在这个巨大的市场中寻找新的机遇。”

李宏鹏指出，中国近年来发布一系列政策引导鼓励氢能产业发展，现代汽车计划于明年将氢燃料电池汽车NEXO引进中国，以适应中国市场的需求，并将利用自身在氢燃料、电动化、高性能车等领域的优势，在中国积极开展与未来技术领域相关的业务。

“受疫情影响，全球消费市场低迷。中国经济从疫情中迅速恢复、企稳回升，许多内需市场萎缩的国家通过对华出口重新获得了经济增长的动力。”李宏鹏表示，中国有力拉动了世界经济的复苏，为世界经济的均衡和可持续发展做出重要贡献。

韩国绿色食品企业圃美多已连续三年参加进博会，且收获颇丰。圃美多中国CEO杜镇雨表示，作为世界上第一个以进口为主题的国家级展会，进博会凭借其巨大的规模和影响力吸引了来自各国和各领域人士参会，为企业宣传品牌和产品提供了重要契机。

杜镇雨表示，中国克服重重困难，如期以线下形式举办进博会。在疫情严重影响全球贸易的情况下，进博会这一机遇对企业来说更显得弥足珍贵。“我们会充分利用进博会这一平台，化危为机，更加积极地应对市场的变化和挑战。”

自2018年起，圃美多在中国的业务连续三年呈现100%以上的高速增长。“中国对于我们来说是十分重要的市场，是我们进军全球市场过程中的首要阵地。”对于中国市场的前景，杜镇雨充满信心。“作为拥有14亿人口的巨大市场，中国市场蕴含着无限活力和潜力，为世界各国企业提供了广阔发展机遇。圃美多今后将继续深耕中国市场，致力于为中国消费者提供放心健康的食品，并与中国市场共同成长。”

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