中韩大学生演讲大赛总决赛暨颁奖仪式在京成功举办

11月18日，中国人民对外友好协会、中韩友好协会与韩国国际交流财团和韩中友好协会以线上线下相结合的方式在中国人民对外友好协会共同举办中韩大学生演讲大赛总决赛暨颁奖仪式。中国人民对外友好协会会长林松添、中国驻韩国大使邢海明、韩国驻华大使张夏成、韩国国际交流财团理事长李根以视频方式致贺辞。

林松添表示，本次大赛是中国人民对外友好协会创新开展“云上”中韩民间交流活动之一，两国大学生积极参赛表达了对中韩人民共享发展、共创未来的美好期待，彰显了中韩地缘相近、文缘相通、人缘相亲的友好情谊。

林松添说，中韩是搬不走的重要近邻。建交28年来，两国关系实现了跨越式发展，各领域友好互利合作取得了丰硕成果。中国即将进入全面建设社会主义现代化国家新征程，我们将贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，为中韩和亚洲乃至世界各国可持续发展提供新机遇。

林松添表示，21世纪是亚洲的世纪。青年是中韩以及亚洲的未来。希望两国大学生树立远大理想，担当时代责任，传承中韩友好，争做中韩友好事业接班人和有担当的新时代亚洲青年，为建设和谐亚洲、和平亚洲与繁荣亚洲贡献青春力量。

邢海明表示，作为对方国家语言的学习者，参赛学生肩负着促进中韩文化交流，联通两国人民心意相通的使命。中韩两国正努力成为实现共同发展、致力地区和平、携手振兴亚洲、促进世界繁荣的“四个伙伴”。希望大家用自己的专业和才华，为扩大中韩合作、增进两国人民友谊发光发热。

张夏成表示，韩中两国互惠互助，在抗疫期间同舟共济、共克时艰。疫情当下，国际局势错综复杂，危机层出不穷，双方保持相互理解与互助才能成为彼此更加坚定的力量。期待参赛选手站在韩中交流最前线，为推动两国关系发展做出更大努力。

李根表示，新冠肺炎疫情推迟了双方青年间的互访，但大赛却创新搭建了新的交流平台。韩中两国是有着悠久合作历史的邻居。青年之间应通过更多的交流，增进彼此理解，这是韩中关系的最大财富。

中国人民对外友好协会秘书长袁敏道出席总决赛并在总结发言中表示，青年是中韩友好事业的接班人。期待两国青年一代深入了解对方历史文化，努力成为中韩友谊的传播者和继承者，为增进两国民心相通发挥积极作用。

中韩大学生演讲大赛以“道不远人、人无异国”为主题，自今年9月启动以来，吸引中韩两国大学生100余人报名参赛。经北京、山东、江苏三个分赛区的选拔比赛，共有30名选手入围总决赛。

两国参赛选手用对方国家语言分享了在疫情期间学习生活的经历，讲述了中韩守望相助、患难与共的感人故事和对后疫情时期两国友好的美好期待，以及对环境保护、气候变化、文化交流、亚洲团结、世界和平等话题的深入思考和感悟。经过激烈角逐，来自北京大学的中国籍选手张宇淏、韩国籍选手金泠抒分获韩语、汉语演讲比赛一等奖。

来源：中国人民对外友好协会

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