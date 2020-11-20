疫情之下　逾四成欧洲大城市居民想“逃离”

眼下第二波新冠疫情席卷欧洲。英国奥雅纳工程咨询公司19日公布的一项调查显示，超过40%欧洲大城市居民想“逃离”大城市，搬到小城市，伦敦人这一愿望尤甚。

奥雅纳工程咨询公司调查居住在英国伦敦、法国巴黎、意大利米兰、西班牙马德里和德国柏林的合计大约5000名居民，得出上述结论。路透社19日报道，59%伦敦人想逃离伦敦、到小城市生活，而巴黎人和柏林人这一比例分别为41%和30%。接受调查的伦敦人中，40%疫情期间曾短暂离开伦敦、到人口较少地区居住，而米兰和马德里居民这一比例均约为10%。

另外，半数调查对象说，政府为遏制疫情蔓延实施的封锁隔离措施促使他们比以往更关注大城市人口拥挤、空气污染等问题。85%的人认为，疫情显现出从住所出发、在步行或骑行可达范围内有绿地的重要性。

调查显示，伦敦居民平均需耗费20分钟从住所到达公园或游乐场，用时几乎是其他四座城市居民的两倍。伦敦人到健身房、食品杂货店、咖啡馆等地的平均时间也长于其他城市居民。

奥雅纳工程咨询公司城市设计部门主管马尔科姆·史密斯说，“疫情告诉大家，生活环境会被打乱”，人们要重新评估住所附近有商店和绿地的重要性。

推广宜居城市理念的“新城市交通联盟”主要负责人哈丽雅特·特里戈宁说，城市生活一大优势就是“邻近性”，疫情期间，“15分钟城市”概念格外容易引发共鸣，因为更多人居家生活时间变长，他们希望购物、出行和休闲等“尽量本地化”。（乔颖）【新华社微特稿】

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