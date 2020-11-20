美再制裁　伊朗回呛“绝望表现”

美国政府18日宣布对伊朗追加制裁，对象包括一家慈善基金会以及伊朗情报和安全部长马哈茂德·阿拉维。

伊朗常驻联合国代表团发言人阿里-礼萨·米尔优素菲当天回应，新制裁只不过是美国政府“绝望的表现”。

【美挥“大棒”】

美国财政部18日发布声明，宣布对伊朗数十个实体与个人施加制裁。

财政部对伊朗“受压迫者基金会”及其分支施加制裁，声称这一基金会涉足伊朗经济多个领域，包括金融、能源、建筑和矿产等，关联伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊。

另外，伊朗情报和安全部长阿拉维以及两名伊朗伊斯兰革命卫队军官被列入美方制裁清单。

制裁措施为禁止美国人与上述对象做交易，冻结上述对象在美资产。美方称，如果外国政府、企业或个人与制裁对象做交易，可能受“牵连”。

美国国务卿迈克·蓬佩奥同一天说，美国政府对伊朗的“极限施压”政策仍在继续，今后数周或数月还会有更多制裁。

美国总统唐纳德·特朗普政府2018年单方面退出伊朗核问题全面协议，恢复并逐步增加对伊朗的制裁。

【伊斥“绝望”】

伊朗常驻联合国代表团发言人米尔优素菲18日说，新制裁只不过是特朗普政府“绝望的表现”。

他说，“极限施压”针对伊朗及其民众，最新制裁是这一失败策略的延续，“将以失败告终，就像以往那些制裁一样”。

“受压迫者基金会”主席帕尔维兹·法塔赫在社交媒体推特发文说：“衰败的美国政府所作挣扎不会影响这一基金会的反制裁活动。”

法新社报道，特朗普政府先前的制裁已经限制伊朗石油出口及金融领域，最新制裁实际效果将有限。

就美方不断刷新制裁清单，伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫9月曾说，美方制裁措施“没什么新意”。（杜鹃）（新华社专特稿）

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