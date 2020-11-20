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英国要涨军费　号称冷战后最高

2020年11月20日08:44  来源：新华网
 

英国首相鲍里斯·约翰逊定于19日向议会下院发表线上讲话，宣布今后4年增加165亿英镑（约合1433亿元人民币）国防开支，涨幅堪称冷战结束以来最大。

约翰逊在新冠疫情肆虐之时决定涨军费，认为“防务须先行”，同时有意提升英国国际影响力。批评人士指出，英国公共财政已因疫情承压，政府一面涨军费，一面却削减国际援助预算、不愿增发福利救济。

【军费飙涨】

英国目前年度国防预算将近420亿英镑（3648.9亿元人民币）。按英国首相府说法，这一国防开支增长将“巩固英国作为欧洲最大、北约第二大防务支出国的地位”，也是自冷战结束以来英国最大规模国防开支增长。

法新社报道，英国军事研发投入将增至接近60亿英镑（521.2亿元人民币），用于升级空中作战系统等。

约翰逊还将在讲话中宣布组建分管人工智能的专门机构；召集“黑客”创建国家网络部队；成立太空司令部保护在轨卫星，并致力于2022年自主发射火箭。

路透社报道，约翰逊此次讲话是介绍英国30年来就外交和防务政策所作最大规模综合评估的初步结论。该综合评估的全面结论将于明年公布。

英国国家审计局统计，英国国防部目前的装备预算存在130亿英镑（1129.4亿元人民币）缺口。按英国广播公司和《卫报》说法，综合评估明年公布全面结论时，有望就削减军队规模、减少坦克部署，同时加大武装无人机投入、升级核武系统等方面提出建议，为新增开支筹措资金。

【多重考量】

约翰逊在首相府提前提供给媒体的讲话稿中说，他在新冠疫情期间决定提高军费，“因为防务领域必须优先”。他认为“国际局势比冷战以来任何时候都危险、具有高度竞争性”，英国“需要全面提升能力”。增加军费是英国“结束后撤的机遇”，有助于“提升我们的国际影响力”。

英政府称，增加军费有望在4年内每年创造至多1万个就业岗位。国防大臣本·华莱士说：“国防将站在创造就业岗位和商业机遇前沿，帮助我们从疫情中复苏。”

按路透社说法，英国政府有意寻求“脱欧”后在世界所扮演角色，希望英国凭借尖端的现代军事和网络能力，在全球合作和自由贸易新时期重振主导者的雄风。

另据内部人士告诉《卫报》，首相府迅速通过增加国防开支计划，是想在上周首相府两名高官李·凯恩和多米尼克·卡明斯接连辞职后，重新掌控局面。

【几方不满】

英国皇家三军研究所副所长马尔科姆·查默斯说，军费涨幅超过他和不少分析师预测。从实际增长规模而言，涨幅大约在10%至15%之间，为“铁娘子”玛格丽特·撒切尔政府后规模最大。

《卫报》指出，眼下英国公共财政吃紧，最近刚有传言称政府有意削减数十亿英镑的对外援助，已招致一些资深保守党成员反对。

一些援助专家说，政府大涨军费说明，对外援助预算根本不用被“砍”。英国国际开发组织网络“邦德”总监西蒙·斯塔林说：“今天所作宣布说明，政府想要为特定领域找到钱，就能找到。”

一些慈善机构不满英政府不愿继续增发福利救济。英政府今年4月宣布，向数百万贫困家庭每周增发20英镑（173.8元人民币）救济金，为期12个月，但不愿承诺继续实施这一项目。英国国家儿童局首席执行官安娜·福伊希特万说：“如果政府能找到大笔额外资金，他们肯定也能找到帮助危机中儿童的钱。”（海洋）（新华社专特稿）

(责编：苏缨翔、杨牧)
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