港商线上营销拓展商机

“疫情改变了采购模式和习惯。我们最新一项调查显示，面对疫情防控常态化，港商普遍会调整营商策略，69%的受访对象会扩展网上销售渠道，56%会加大线上营销力度，57%会开拓新市场，47%会加快使用新科技。”香港贸发局日前召开线上传媒发布会，副总裁周启良表示，香港贸易活动在第三季明显增加，出口数字反弹回升，港商参与网上展览、扩展网上销售渠道及加大线上营销，有助拓展新兴市场。

挖掘新兴市场

周启良在发布会上指出，疫情之下，危中有机。经历了10个月疫情，港商已经普遍适应并调整营商策略以应对疫情后的新常态。因应市场对线上商贸平台的需求不断提升，香港贸发局10月末上线升级版“贸发网采购”平台，运用人工智能和机器学习技术加强买卖方配对效率，并设置免费线上课堂支援中小企业提升数码营销的能力。

“过去一个月，港商在该升级平台上寻到新商机，拓展新市场。”周启良介绍，有一家本地礼品商表示，在升级版平台上平均每天能收到20至30个买家订单。除了传统的欧美地区买家，更有一些新兴的北欧、中欧买家与他交易。更有曾经没有来过线下商贸展览的供应商或者采购商也通过网上平台参与交流。这些积极的现象体现了善用网上营商工具的优势。

背靠内地平台

目前，香港工业总会、内地不同省市和贸促会，还有日本、意大利、韩国及卡塔尔等地的商贸组织都在“贸发网采购”平台设立专区，集中推广属下会员企业的产品，宣传地区优势产业及特色品牌。

周启良特别指出，港商可与香港签订了《自由贸易协议》的经济体，如中国内地及东盟加强合作。“中国内地是今年全球唯一有望经济维持正增长的经济体，加上国内国际双循环的发展策略，带动更多消费需求。香港作为亚洲区内最重要的展览采购枢纽，能够协助内地企业引进香港以至世界各地的品牌和产品。”周启良说。

发布会上，IBM全球企业咨询服务部合伙人及香港区总经理周立钊表示，营商者需要注意正在变化的市场，包括消费者行为的转变，尤其是千禧一代消费者偏向使用移动设备购买商品和服务的习惯以及利用数据、云端，还有创新式技术优化买卖方之间的关系等。

举办大型展览

为帮助港商拓展线上营销商机，本月16日至27日，贸发局将举办“秋季采购汇网上展”。据悉，“秋季采购汇网上展”以“互联新世界 跨越新常态”为主题，将有来自33个国家、2600家展商，包括37个地区展馆，呈献11个行业的最新产品，包括电子、家庭用品、灯饰、户外照明、环保科技、礼品及赠品、玩具、婴儿用品、文具、眼镜及钟表，提供一站式网上采购平台，让买家和供应商在网上继续发掘更多跨行业商机，迎接新一年的商贸机遇。

周启良介绍，“秋季采购汇网上展”还特别新增3D虚拟展览摊位，例如香港特别行政区政府环境局的“绿在香港”网上之旅介绍最新环保设施，还有虚拟实境示范最新的减少噪音系统。另外眼镜、玩具、婴儿用品都有展商设计别出心裁的3D虚拟展览摊位。

(责编：艾雯、杨牧)