人民网>>国际

中国-中东欧中小企业深化合作

2020年11月20日07:59  来源：人民网－人民日报海外版
 

本报北京11月19日电 （记者邱海峰）18日，“创客中国”国际中小企业创新创业大赛中东欧分站赛线上决赛暨中国-中东欧中小企业线上对洽会在京举行。会上，300多家来自中国和中东欧国家的中小企业在通用航空、工业制造、服务贸易等领域进行了在线洽谈，达成30多个项目合作意向，签署17个项目合作备忘录，推动中国-中东欧中小企业合作进一步深化。

本次活动由中国-中东欧国家合作秘书处、中国中小企业国际合作协会、工业和信息化部中小企业发展促进中心及中国-中东欧（沧州）中小企业合作区共同主办，河北省工业和信息化厅、沧州市人民政府为本次会议的支持单位。

当天，中国-中东欧中小企业研究院在会上正式揭牌成立。10个入围项目进行了“创客中国”国际中小企业创新创业大赛中东欧分站赛线上决赛，决出了冠、亚、季军。

沧州市市委副书记、市长梅世彤介绍，位于沧州的中国-中东欧（沧州）中小企业合作区自2018年获批以来，已发展成为中国与中东欧国家多领域广泛合作的重要平台。本次活动既是今年6月份在北京召开的中国-中东欧国家中小企业复工复产视频信息交流与洽谈会的延伸，也是搭建中国与中东欧国家创新资源对接平台的重要举措，将为中国与中东欧国家中小企业创新创业、实现互利共赢注入新的活力。

(责编：艾雯、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved