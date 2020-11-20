中国-中东欧中小企业深化合作

本报北京11月19日电 （记者邱海峰）18日，“创客中国”国际中小企业创新创业大赛中东欧分站赛线上决赛暨中国-中东欧中小企业线上对洽会在京举行。会上，300多家来自中国和中东欧国家的中小企业在通用航空、工业制造、服务贸易等领域进行了在线洽谈，达成30多个项目合作意向，签署17个项目合作备忘录，推动中国-中东欧中小企业合作进一步深化。

本次活动由中国-中东欧国家合作秘书处、中国中小企业国际合作协会、工业和信息化部中小企业发展促进中心及中国-中东欧（沧州）中小企业合作区共同主办，河北省工业和信息化厅、沧州市人民政府为本次会议的支持单位。

当天，中国-中东欧中小企业研究院在会上正式揭牌成立。10个入围项目进行了“创客中国”国际中小企业创新创业大赛中东欧分站赛线上决赛，决出了冠、亚、季军。

沧州市市委副书记、市长梅世彤介绍，位于沧州的中国-中东欧（沧州）中小企业合作区自2018年获批以来，已发展成为中国与中东欧国家多领域广泛合作的重要平台。本次活动既是今年6月份在北京召开的中国-中东欧国家中小企业复工复产视频信息交流与洽谈会的延伸，也是搭建中国与中东欧国家创新资源对接平台的重要举措，将为中国与中东欧国家中小企业创新创业、实现互利共赢注入新的活力。

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