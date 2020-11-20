金砖国家领导人会晤经贸成果丰硕

本报北京11月19日电 （记者王俊岭）日前，商务部国际司负责人就金砖国家领导人第十二次会晤经贸成果进行了解读。

据介绍，在当前全球疫情持续蔓延、世界经济严重衰退、经济全球化遭遇逆风、新兴市场和发展中国家经济发展面临严峻挑战的背景下，本次领导人会晤取得一系列重要成果，对增强金砖国家合作凝聚力和向心力、促进世界经济复苏具有重要意义。

具体来看，本次领导人会晤在经贸领域主要取得了以下四方面重要成果：

一是就加强国际抗疫合作达成共识。各成员决定进一步提升贸易便利化水平，确保关键物资流通，稳定全球供应链、产业链，为受疫情影响严重的部门创造更多机会，最大程度降低疫情对国际经贸合作的干扰。

二是承诺维护多边贸易体制，就支持多边贸易体制和世贸组织必要改革、共同努力恢复世贸组织正常运转、反对单边主义和保护主义、保持市场开放、维护发展中成员权益等发出金砖声音。

三是在深化经贸务实合作方面取得新成果。批准《金砖国家投资便利化谅解》，各成员同意从促进投资合作、提升投资政策透明度、提高投资效率三方面着手，积极构建透明、可预见的投资法律框架，改善营商环境。批准《促进中小微企业有效参与国际贸易指南》，提出了包括提高透明度、加强政策协调、增进监管信息和最佳实践交流等举措，为中小微企业开展贸易投资活动和融入全球价值链创造有利条件。此外，各方还承诺继续在知识产权、数字经济、服务贸易等领域加强信息交流、能力建设等合作。

四是制订《金砖国家经济伙伴战略2025》，明确了贸易投资和金融、数字经济、可持续发展等三个重点合作领域，涵盖了支持多边贸易体制、贸易投资便利化、数字经济、供应链互联互通、创新与技术、中小微企业等领域合作目标，为未来5年金砖国家经贸合作规划了重点领域和方向，明确了路线图。

“中方始终是金砖经贸合作坚定倡议者和积极推动者。我们将继续秉持人类命运共同体理念，落实好本次领导人会晤的成果共识，与各方一道，加强金砖成员抗疫和务实经贸合作，维护全球供应链、产业链安全顺畅，支持多边贸易体制，携手共克时艰，一同唱响金砖。”该负责人说。

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