为亚太地区和全球经济发展带来机遇增强信心

国家主席习近平19日在北京以视频方式出席亚太经合组织工商领导人对话会并发表主旨演讲。海外各界人士表示，主旨演讲强调中国积极构建新发展格局，坚持对外开放，为包括亚太国家在内的世界各国带来更多发展机遇，为世界经济复苏增强信心。

智利亚洲太平洋商会副会长阿尔瓦罗·埃切韦里亚表示，习近平主席的讲话鼓舞人心，传递出的重大信号为世界经济增强了信心。中国的态度积极且富有远见，这不仅将推动中国的发展，还将推动世界经济复苏。

秘鲁国立圣马科斯大学亚洲问题研究中心主任卡洛斯·阿基诺说，中国巨大的消费市场将带动世界经济复苏，为各国经济更快走出低谷提供机遇。中国坚持对外开放，改善投资环境，扩大与贸易伙伴的互利合作，为构建亚太命运共同体作出积极努力和重要贡献。

新西兰商学院院长黄伟雄表示，习近平主席的主旨演讲展示了中国坚持对外开放的决心，给后疫情时代世界经济复苏提供了中国方案与动力，有利于增强全球市场信心。中国经济已成为亚太地区乃至世界经济的稳定之锚、增长之源，很多国家从中受益。

韩国现代经济研究院新兴市场部部长韩载振认为，中国积极构建新发展格局，不仅将进一步激发中国广阔内需市场的潜力，促进中国以科技创新打造经济发展新动能，也能给包括韩国企业在内的海外企业提供更多投资营商的机会，这有助于促进区域乃至全球经济的稳定发展。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺说，习近平主席的主旨演讲向亚太乃至整个世界释放了积极信号。中国积极扩大内需、深化对外合作，提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，对亚太地区与世界经济走出疫情阴影具有重要意义。

前日本富士通总研首席研究员金坚敏说，习近平主席在讲话中强调通过扩大内需、创新驱动、深化改革带动经济增长，中国将进一步扩大开放、深化对外合作，这一共赢的方案受到各国产业界欢迎。

《菲律宾星报》专栏作家李天荣说，面对不断抬头的单边主义和贸易保护主义，中国一直坚持对外开放和深化改革。习近平主席的主旨演讲再次表明中国加强国际合作、扩大对外开放、推动自由贸易和多边主义的决心，这对全球经济复苏至关重要。

墨西哥普埃布拉功勋自治大学中国问题专家拉克尔·莱昂·德拉罗萨说，中国推动经济可持续发展，为世界经济发展提供“引擎”，在亚太经合组织等多边机制向世界传递发展信心。

马来西亚新亚洲策略研究中心主席翁诗杰表示，中国构建新发展格局，为亚太地区乃至全球经济发展提供一个潜力巨大的中国市场，为疫后的世界经济复苏和发展创造更多的机遇和空间，将进一步推动各国开展合作。

泰国正大管理学院中国东盟研究中心主任汤之敏说，亚太乃至世界的和平稳定与繁荣发展离不开中国。东盟国家期待与中国一起推动开放发展，探索创新增长，在合作中互利共赢，惠及民众。

越南社会科学院世界经济与政治研究所原所长、知名经济学家武大略高度评价习近平主席关于中国开放的大门将进一步敞开的论述。他认为，在当前全球消费遭受疫情冲击的背景下，中国扩大进口对世界经济复苏意义重大。

文莱资深媒体人贝仁龙说，通过加强与区域内国家的战略和行动对接，构建亚太命运共同体，并携手推进共建“一带一路”，中国致力于维护地区和平稳定、推动各国共同发展，中国为丰富多边主义、和平发展的内涵作出的贡献有目共睹。

新加坡国际事务研究所高级研究员胡逸山说，中国扩大内需，不仅拉动中国的经济增长，也有利于东盟国家等中国贸易伙伴的经济复苏。

俄罗斯莫斯科国际关系学院教授谢尔盖·卢贾宁说，在亚太地区乃至全世界，中国的作用显著提高，这在经济和投资方面尤其引人注目。中国经济的成功发展为中国与其他国家的合作创造更多机会。

（新华社北京11月19日电 参与记者：陆睿、吴昊、胡晓光、高兰、张国英、尹南、张笑然、黄硕、蒋声雄、明大军、薛飞、林昊、郁玮、卢怀谦、梁辉、王丽丽、郭丹、杨柯、袁梦晨）

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