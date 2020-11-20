中国的新发展格局利好世界(望海楼)

“开放是国家进步的前提，封闭必然导致落后。”11月19日，在亚太经合组织工商领导人对话会上的主旨演讲中，中国国家主席习近平强调，世界是不可分割的命运共同体，要全面深化抗疫国际合作，推动世界经济复苏，并对“构建新发展格局”与“实现互利共赢”的内在关系深入阐释。在新发展格局下，中国市场潜力将充分激发，为世界各国创造更多需求；中国开放的大门将进一步敞开，同世界各国共享发展机遇；中国的对外合作将不断深化，同世界各国实现互利共赢。

面对世界百年未有之大变局，中国积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这一战略抉择，既立足中国自身发展阶段和发展条件，又充分考虑经济全球化和外部环境变化。

一方面，随着中国经济的发展，国内居民消费水平日益提高，市场和资源“两头在外”的“外循环”模式悄然改变，内需成为拉动经济增长的主要动力。数据显示，中国外贸依存度由2006年的67%下降到2019年的近32%，经常项目顺差同国内生产总值比率由2007年的9.9%降至现在的不到1%，2008年以来内需对经济增长的贡献率有7个年份超过100%。这些意味着，中国经济若要“更上一层楼”，就必须牢牢扭住扩大内需这个战略基点，深化供给侧结构性改革，促进“供给”与“需求”在更高水平上形成良性循环。

另一方面，中国经济的持续健康发展，离不开更加积极地参与国际分工，离不开更加有效地融入全球产业链、供应链、价值链。面对新冠肺炎疫情全球大流行，中国对外开放的步伐非但没有停止，反而更加坚定：尽己所能为国际社会提供抗疫援助、全国外商投资准入负面清单由40条减到33条、自由贸易试验区由18个增至21个、成功举办第三届中国国际进口博览会、强化深圳和浦东的改革开放举措、积极签署并加入区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）……这些实际行动都表明，新发展格局决不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环，不仅是中国自身发展需要，而且将更好造福各国人民。

14亿人口、中等收入群体超过4亿、人均GDP突破1万美元、预计未来10年累计商品进口额有望超过22万亿美元、制造业成为全球产业链供应链的重要组成部分……可以说，对充满风险与不确定性的世界经济而言，中国积极构建新发展格局、进一步敞开开放的大门，必将扩容新市场、带来新机遇、增加确定性、注入正能量。

阳光之下，一滴水珠很容易蒸发，而汪洋大海却永不干涸。这，便是团结的力量。放眼世界，和平与发展的时代主题没有变；聚焦神州，中国经济发展稳中向好、长期向好的基本面没有变。疫情终将过去，胜利必将到来。我们相信，只要大家携起手来、同舟共济，坚持开放合作，畅通内外循环，世界经济必将迎来更加美好的未来！

（作者为本报评论员）

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