共创共享亚太和世界更加美好的未来（和音）

新发展格局绝不是封闭的国内单循环，而是开放的、相互促进的国内国际双循环。中国构建新发展格局，带来的将是更多的合作机遇、更大的合作空间

“让我们携起手来，风雨同舟、守望相助，坚持开放合作，畅通内外循环，共创共享亚太和世界更加美好的未来！”11月19日，习近平主席在北京以视频方式出席亚太经合组织工商领导人对话会并发表题为《构建新发展格局 实现互利共赢》的主旨演讲，强调世界是不可分割的命运共同体，要全面深化抗疫国际合作，推动世界经济复苏，深入阐述中国积极构建新发展格局的世界意义，释放中国坚持对外开放、继续同各国实现互利共赢的积极信息。

中共十九届五中全会审议通过关于制定第十四个五年规划的建议，提出全面建成小康社会奋斗目标将如期实现，明年中国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程。连日来，国际社会高度关注中国发展宏伟蓝图，持续热议中国新发展阶段经济社会发展的光明前景，热切期待进一步与中国深化互利合作。

习近平主席积极回应国际社会期待和关切，主动宣介中共十九届五中全会精神，从三个方面阐释中国在新发展阶段发展经济的重要着力点：我们将扭住扩大内需战略基点，畅通国民经济循环；我们将大力推动科技创新，打造经济发展新动能；我们将持续深化改革，充分激发市场活力。国际社会高度关注习近平主席的深入阐释，高度肯定中国作出的战略抉择不仅将为中国经济发展不断提供重要动能、持续推动高质量发展，而且能使中国继续成为世界经济发展的稳定器和动力源。

当今世界，经济全球化潮流不可逆转，任何国家都无法关起门来搞建设，中国也早已同世界经济和国际体系深度融合。放眼新发展格局，中国与世界的关系只会更加紧密——中国市场潜力将充分激发，为世界各国创造更多需求；中国开放的大门将进一步敞开，同世界各国共享发展机遇；中国的对外合作将不断深化，同世界各国实现互利共赢。中国向世界郑重表明，构建新发展格局，是立足中国自身发展阶段和发展条件，充分考虑经济全球化和外部环境变化所作出的战略抉择。新发展格局绝不是封闭的国内单循环，而是开放的、相互促进的国内国际双循环。中国构建新发展格局，带来的将是更多的合作机遇、更大的合作空间。

事实证明，中国经济发展稳中向好、长期向好的基本面没有变。中国经济保持平稳运行，对世界经济复苏增长的拉动作用正进一步显现。今年前三季度，中国同东盟、欧盟及美国、日本、韩国等国进出口贸易额克服疫情影响逆势上扬；中国企业对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资达130.2亿美元，同比增长29.7%。今年9月举办的中国国际服务贸易交易会吸引148个国家和地区的2.2万家企业和机构线上线下参展参会。不久前成功举办的第三届中国国际进口博览会成绩亮眼，累计意向成交726.2亿美元，比上届增长2.1%。中国人均国内生产总值已经突破1万美元，有超过4亿中等收入人口，许多国际机构预计今年中国商品零售市场规模将达到6万亿美元。中国是全球最具潜力的大市场，未来10年预计累计商品进口额有望超过22万亿美元。中国市场潜力不断激发，将为各国提供更广阔的市场机会，为世界经济稳定发展提供更强劲动力。

2019年，习近平主席提出构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体。这一主张准确把握亚太发展大势，明确了人类命运共同体理念在亚太地区落地生根的具体路径。今年，在各方共同参与下，亚太经合组织制定出2020年后的宏伟愿景，为未来一个时期亚太经济合作提供了重要指引。亚太各国深化命运共同体意识，把愿景一步步转变为现实，将成为引领世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长的重要力量。

风雨同舟、守望相助，可以闯过难关险隘；坚持开放合作、畅通内外循环，可以创造共同繁荣。亚太地区发展和区域经济合作深化，有其深刻的历史必然性，符合亚太各国人民愿望，也必将继续展现出强大生命力。亚太的开放合作不仅激荡着太平洋，也活跃了世界经济的海洋。亚太经合组织各成员理当携手努力，共创共享亚太和世界更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2020年11月20日 02 版）

(责编：艾雯、杨牧)