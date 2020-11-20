世界是不可分割的命运共同体，要全面深化抗疫国际合作，推动世界经济复苏。11月19日，习近平主席在北京以视频方式出席亚太经合组织工商领导人对话会并发表主旨演讲，强调中国积极构建新发展格局，坚持对外开放，同世界各国实现互利共赢，共创共享亚太和世界更加美好的未来。

当前，世纪疫情和百年变局交织，国际格局深刻演变。世界经济深度衰退，全球产业链、供应链遭受冲击，治理赤字、信任赤字、发展赤字、和平赤字仍在扩大，单边主义、保护主义、霸凌行径上升。与此同时，和平与发展的时代主题没有改变，世界多极化和经济全球化的时代潮流也不可能逆转，合作应对挑战是国际社会唯一选择。世界上的有识之士都认识到，人类命运休戚与共，各国利益紧密相连，无论是赢得全球抗疫最终胜利，还是推动世界经济复苏，国际社会必须团结协作，共同应对危机考验。

面对突如其来的疫情，中国坚持人民至上、生命至上，14亿人民上下一心，全国抗疫斗争取得重大战略成果，前三季度中国经济增长实现由负转正，充分展现了中国经济的强大韧性和旺盛活力。明年中国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，我们将科学把握新发展阶段，坚定贯彻新发展理念，积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这是立足中国自身发展阶段和发展条件，充分考虑经济全球化和外部环境变化所作出的战略抉择，绝不是封闭的国内单循环，而是开放的、相互促进的国内国际双循环，不仅是中国自身发展需要，而且将更好造福各国人民。

习近平主席指出：“在新发展格局下，中国市场潜力将充分激发，为世界各国创造更多需求。”中国人均国内生产总值已经突破1万美元，有超过4亿中等收入人口，是全球最具潜力的大市场，许多国际机构预计今年中国商品零售市场规模将达到6万亿美元。中国经济的不断发展，中国人民对美好生活的追求，将对来自世界各地更加多样化高品质的产品、技术、服务产生更多需求，预计未来10年累计商品进口额有望超过22万亿美元。尽管受到疫情冲击，中国货物贸易进口规模已基本恢复到去年同期水平。今年9月在北京举办中国国际服务贸易交易会，吸引了148个国家和地区的2.2万家企业和机构线上线下参展参会。不久前第三届中国国际进口博览会在上海成功举行，来自124个国家和地区的企业参展，成交额达到726.2亿美元。相信随着中国市场潜力不断激发，将为各国提供更广阔的市场机会，为世界经济稳定发展提供更强劲动力。

构建新发展格局，中国将持续深化改革，充分激发市场活力。习近平主席强调：“随着中国进入新发展阶段，改革也面临新任务，我们将拿出更大勇气、更多举措破除深层次体制机制障碍，推进国家治理体系和治理能力现代化。”我们将不断提高贯彻新发展理念的能力和水平，转变发展方式，推动质量变革、效率变革、动力变革，加快现代化经济体系建设，加强产权和知识产权保护，建设高标准市场体系，完善公平竞争制度，让各类市场主体活力充分涌流。我们将进一步降低关税和制度性成本，培育一批进口贸易促进创新示范区，扩大对各国高质量产品和服务进口。面向未来，中国将秉持开放、合作、团结、共赢的信念，坚定不移全面扩大开放，将更有效率地实现内外市场联通、要素资源共享，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，为国际社会注入更多正能量。

当前，世界经济发展面临严峻挑战，我们要坚定信心、增强勇气、共克时艰。各国要守望相助、同舟共济，弘扬伙伴精神，密切政策沟通和协调，坚持开放合作，畅通内外循环，共同推动建设开放型世界经济，努力实现世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长。中国愿同各国一道，在开放中创造机遇，在合作中破解难题，携手创造人类更加美好的明天。

《 人民日报 》（ 2020年11月20日 01 版）

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