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团结合作战危机，全球治理开新局

经  祎

2020年11月20日05:31  来源：人民网－人民日报
 

　　世界经济是一片大海，汇聚了大江大河。大海并不总是宁静的，时常会有波涛、逆流，甚至飓风、海啸。如何驾驭好这片海洋，在乘风破浪中千帆竞渡，从而实现人类的进步和繁荣，始终考验着我们的智慧。尤其是面对突如其来的新冠肺炎疫情，人类生命健康面临威胁，世界经济遭受重创，加强多边体制、完善全球治理从未像现在这样紧迫。在此特殊背景下，作为国际经济合作主要论坛，二十国集团（G20）领导人峰会备受瞩目。

　　G20汇集了全球主要大国，拥有世界2/3的人口和85%以上的经济体量，是应对全球性危机、完善全球治理的重要平台。2008年，G20召开首次领导人峰会，在应对金融危机中发挥了重要作用。2016年，G20杭州峰会擘画了“创新、活力、联动、包容”的世界经济蓝图，推动G20向长效机制转型迈出坚实一步。疫情发生后，G20率先行动，于今年3月成功召开领导人特别峰会，就支持世卫组织、携手抗击疫情、稳定世界经济发出了明确的信号。之后，G20采取务实行动，协调经济刺激政策，缓解发展中国家债务压力，在财金、卫生、贸易、数字经济、能源等领域取得了一系列积极成果。今年11月21日至22日，G20即将召开第十五次领导人峰会，为全球抗疫和恢复经济定基调，为后疫情时代全球经济治理指方向。

　　我们必须清醒地看到，新冠肺炎疫情带给我们的挑战十分艰巨，完善全球治理任重道远。疫情暴露了国际公共卫生体系存在薄弱环节、产业链供应链韧性不足等结构性问题，也让百年未有之大变局的矛盾冲突更趋白热化。一方面，大国关系对抗性的一面明显上升，单边主义、孤立主义和冷战思维严重破坏国际社会团结合作，开展全球治理的总体氛围恶化；另一方面，当前全球治理体系未能有效反映国际格局和社会环境变化，既得利益群体让渡制度性权力的意愿不足，各国对数字经济等新技术、新业态的治理规则缺乏共识，全球治理体系发展变革面临的阻力较大。世纪疫情叠加百年变局，是当今世界面临的最深刻挑战，也是我们参与全球治理的主要背景板。

　　中国始终是多边主义的捍卫者和团结合作的倡导者，也是推动完善全球治理体系的关键力量。中国率先控制住疫情，恢复经济增长，为各国控制疫情积累了宝贵经验，也为稳定世界经济作出了重要贡献。中国秉持人类命运共同体理念，尽己所能为国际社会提供援助，展现出负责任大国形象，正在国际舞台上发挥更具建设性的作用。

　　中国主张，G20应成为“行动队”，而不是“清谈馆”。G20利雅得峰会应就支持多边主义、加强团结合作、完善全球治理发出强有力的声音。首先，抗击疫情和恢复经济是当务之急。应支持世卫组织发挥领导作用，推动疫苗药物的研发合作和公平分配，尽快遏制疫情传播。保持必要经济支持措施，加强宏观政策协调，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，营造开放、公平、非歧视的营商环境，为世界经济增长提供有力支撑。其次，推进全球经济治理改革是紧要任务。应秉持共商共建共享原则，推动全球治理体系更加公平合理，更好与时俱进。继续推进IMF份额改革，提高新兴市场和发展中国家发言权和代表性。释放数字经济发展潜力，制定完善数字治理规则。第三，实现可持续发展是长期课题。应提升气候治理水平，保护全球生态环境，加大对发展中国家的支持力度，全面落实联合国2030年可持续发展议程，推动世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长。中国将于明年在昆明举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会，这将是全球生物多样性治理新的里程碑。

　　习近平主席指出，想人为切断各国经济的资金流、技术流、产品流、产业流、人员流，让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流，是不可能的，也是不符合历史潮流的。只有经得起风浪、扛得住海啸，我们才能尽情享受海洋的浩瀚。驾驭好这片海洋，G20义不容辞。我们深信，矛盾孕育变革，危机开启新局。当构建人类命运共同体的力量汇聚之时，我们必将战胜这场危机，迎来更加光明的未来，驶向胜利的彼岸。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月20日 15 版）
(责编：牛镛)
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