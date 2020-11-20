坚持开放合作 共创美好未来

应马来西亚总理穆希丁邀请，国家主席习近平将于11月20日出席亚太经合组织（APEC）第二十七次领导人非正式会议。在国际环境日趋复杂、不稳定性不确定性增加的背景下，国际社会期待APEC继续引领开放型区域经济合作，维护多边主义和贸易自由化，进一步促进区域和全球经济复苏。

扩大开放，各国共享发展机遇

中国是亚太合作的积极倡导者和坚定践行者。作为亚太大家庭的一员，中国的发展离不开同亚太各方的紧密合作，也为亚太发展拓展广阔空间。

“打造发展创新、增长联动、利益融合的开放型亚太经济格局”“发扬互信、包容、合作、共赢精神，构建面向未来的亚太伙伴关系”“共同构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体”……一系列重大理念主张，为深化亚太伙伴关系、破解发展难题提供了中国智慧、中国方案。

“中国是区域经济合作和多边主义的有力推动者。在加强国际抗疫合作、促进经济复苏、完善全球经济治理等方面发挥着重要作用。”智利迭戈·波塔莱斯大学政治学教授康斯坦萨·霍尔克拉表示。

中国开放的大门进一步敞开，为国际社会搭建当下稀缺的交流平台，创造当下珍贵的合作机遇。9月，2020年中国国际服务贸易交易会在北京成功举办。11月，第三届中国国际进口博览会在上海成功举行。中国推出的一系列扩大开放的政策措施，为世界经济复苏注入信心和力量。

“中国经济率先复苏，坚持全面扩大开放，支持多边贸易体系，为促进亚太地区经济一体化、推动世界经济复苏作出重要贡献，这一点有目共睹。”韩国中国经营研究所所长朴胜赞表示，期待APEC成员在新形势下进一步扩大开放、深化合作，谋求共同发展繁荣。

放眼长远，中国积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，不断深化对外合作，同世界各国实现互利共赢。“中国始终以诚意推动开放合作。”马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山表示，中国实施外商投资法，不断缩减外商投资准入负面清单，在国际舞台积极捍卫多边主义，为促进全球贸易合作营造了良好氛围。构建新发展格局，不仅是中国自身发展需要，而且将更好造福各国人民。

深化合作，推动疫后经济恢复

APEC的诞生和发展顺应了开放融合的历史潮流，顺应了亚太地区谋求发展的强烈愿望，顺应了各国人民携手应对挑战的共同需要。今年以来，面对更加复杂多元的挑战，APEC成员在共抗新冠肺炎疫情、推动区域经济复苏等方面展开了一系列合作。深化合作，推动疫后经济恢复正成为各方共同的心声。在这一背景下，人们对APEC成员携手行动寄以更高期望。

“在保护主义上升、疫情严重冲击世界经济的背景下，推动APEC成员间的贸易合作，激发商品、技术、服务、人员及资本流动活力，有利于维护区域产业链供应链稳定畅通，有助于各成员共同克服疫情困难。”胡逸山表示，APEC作为重要的区域性多边组织，在进一步加强区域合作、促进贸易和投资自由化便利化方面将发挥更加重要的作用。

2020年对APEC而言是具有历史意义的一年。1994年APEC领导人非正式会议制定的茂物目标今年到期，在各方共同参与下，APEC制定出2020年后的宏伟愿景，为未来一个时期亚太经济合作提供了重要指引。

“面对挑战，唯一的应对之道是坚持多边主义和国际合作。”APEC工商咨询理事会主席鲁哈娜表示，在提交给APEC成员领导人的年度报告中，APEC工商咨询理事会就一体化、创新、包容性、可持续增长等领域提出建议，以促进亚太地区经济复苏并增强抵御未来风险的能力。“希望本次会议能够发出坚持多边主义和国际合作的一致信号。”

“抗击疫情让我们有了更强的紧迫感，APEC各成员间必须展开合作与协作，才能更有效应对危机。”马来西亚战略与国际研究所首席执行官赫里扎尔·哈兹里表示，亚太地区各经济体需要将疫后经济复苏措施与长远发展目标相结合，进一步加强合作，提升亚太地区经济发展的韧性和可持续性。

风雨同舟，携手维护多边主义

当前，世纪疫情和百年变局交织，国际格局深刻演变。但是，和平与发展的时代主题没有改变，世界多极化和经济全球化的时代潮流也不可能逆转。

在俄罗斯人民友谊大学副教授季莫费耶夫看来，“维护自由贸易和多边主义，推进区域经济一体化，建设开放型世界经济，是历史大势、人心所向。”

当今世界面临更为复杂多元的挑战，亚太合作也进入新的历史阶段。新西兰国际商业论坛执行董事史蒂芬·雅各比认为，中国是亚太地区经济发展的一大重要引擎，中国迅速恢复经济增长、不断扩大开放，必将有力带动整个地区经济复苏与发展。今年的会议将给APEC带来新愿景，希望各个经济体加强合作，保持贸易和投资开放性流动性，携手建设更加繁荣、包容和可持续的未来。

日本帝京大学经济学部教授露口洋介表示期待聆听中国积极捍卫多边主义等方面的倡议和主张，尤其希望中国分享应对新冠肺炎疫情、数字经济发展等方面经验。

墨西哥国立自治大学中墨研究中心主任恩里克·杜塞尔表示：“期待各方携手维护多边主义、维护亚太地区和平稳定发展，推动亚太合作迈向更高水平。”

回首APEC的合作历程，互信、包容、合作、共赢的伙伴关系已经成为共同财富。进入新的历史阶段，只要各方携手合作，风雨同舟、守望相助，坚持开放合作，畅通内外循环，就一定能共创共享亚太和世界更加美好的未来。

（本报北京、里约热内卢、首尔、曼谷、莫斯科、堪培拉、东京、墨西哥城11月19日电 记者黄发红、李晓骁、马菲、林芮、屈佩、刘天亮、刘军国、刘旭霞）

《 人民日报 》（ 2020年11月20日 15 版）

(责编：牛镛)