亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议将于11月20日以视频方式在马来西亚举行。马来西亚新亚洲策略研究中心主席翁诗杰近日在接受本报记者采访时表示，中国是亚太经合组织重要成员，也是众多国家和地区的重要贸易伙伴，“期待中国发挥积极作用，推动各方合作应对挑战，为世界经济复苏和全球抗疫注入新动力”。

翁诗杰认为，当前经济全球化遭遇逆风，单边主义和贸易保护主义抬头，“作为亚太地区以推动贸易投资自由化便利化为明确目标的区域性多边组织，亚太经合组织的重要性愈发凸显”。期待此次会议发出维护自由贸易和多边主义的强烈信号。

“中国重视并积极参与亚太经合组织各领域合作，提出许多积极、平衡、合理的政策主张和倡议，彰显负责任大国担当。”翁诗杰高度评价中国推动自由贸易和多边合作的努力。他期待中国继续发挥关键作用，倡导和推进区域合作，为促进世界经济复苏贡献力量。

“中国开放的大门越开越大。今年，中国全面实施外商投资法及其实施条例，进一步缩减外商投资准入负面清单，为更好融入国际市场营造了良好氛围，提供了制度保障。”翁诗杰表示，第三届进博会成功举办，让各国进一步分享中国发展机遇，促进世界经济健康增长。中国加快构建新发展格局，不仅是中国自身发展需要，而且将更好造福各国人民。

“马来西亚和中国在维护自由贸易和多边主义方面具有高度共识，这为双方在亚太经合组织框架内开展更紧密合作奠定了基础，符合两国共同利益。”翁诗杰表示，面对疫情挑战，马中两国相互驰援、共克时艰。随着两国复工复产进程加快，双边贸易和中国对马投资逆势上扬。相关数据显示，今年前三季度，两国双边贸易额达925.7亿美元，同比增长3.2%；中国对马制造业投资40.3亿美元，同比增长147.2%。

“中国经济数据持续向好，展现强大韧性，为各国经济复苏增添信心。中国率先控制住疫情并加快复工复产，积累了许多可供各国借鉴的经验。”翁诗杰表示。

（本报曼谷11月19日电）

《 人民日报 》（ 2020年11月20日 02 版）

(责编：牛镛)