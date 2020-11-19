“中塔‘一带一路’合作：机遇与挑战”视频会议举行

人民网讯 11月19日，中国社会科学院与塔吉克斯坦科学院共同举办《中塔“一带一路”合作：机遇与挑战》视频会议。中国社会科学院副院长高翔和塔吉克斯坦科学院副院长萨伊多夫出席会议并在开幕式致辞。

高翔指出，中方提出“一带一路”倡议后，塔方积极响应并全力支持，成为首批与中国签署共建“一带一路”合作文件的国家之一。中塔在共建“一带一路”中加强战略对接，推进产能、基础设施建设、互联互通等领域合作，助力塔吉克斯坦产业升级和经济可持续发展。当前，中国已成为塔吉克斯坦的第一大贸易伙伴和第一大投资来源国。面对新冠肺炎疫情带来的冲击，中塔应携手应对挑战，努力化危为机。双方应加快运输“绿色通道”建设，继续巩固互联互通，构筑互利共赢的产业链和供应链合作体系，并通过推进医药卫生、数字经济等新兴领域的合作，共同挖掘新机遇、培育新动能，实现经济恢复与发展。

萨伊多夫指出，中国提出的“一带一路”倡议取得积极进展和显著成果，为推动全球化，提升沿线国家生活水平和人民福祉，促进共同繁荣发展作出重要贡献。作为塔最高科研学术机构，塔科学院积极推动与中方开展科研学术交流，双方在农作物栽培、节水滴灌、水产养殖、新能源开发与水资源利用等诸多领域开展了卓有成效的互利合作。塔科学院愿与中国社科院继续加强人文社会科学交流，通过共同举办研讨会、开展专题调研与合作研究，助力中塔深化战略合作、推动共建“一带一路”取得更多积极成果。

中国社科院俄罗斯东欧中亚所所长孙壮志强调，中亚是丝绸之路经济带向西部延伸的第一站，是“一带一路”建设的先行区，具有重要的“枢纽”作用。中塔共建“一带一路”在中国与中亚国家合作中起到了示范作用，成果丰硕，具有代表性。这得益于两国政治互信不断加深、高度重视民间和人文交流，也得益于两国在上海合作组织等多边框架内建立的合作机制。

中国社科院国际合作局局长王镭，西北大学丝绸之路研究院院长卢山冰，塔吉克斯坦科学院国际合作局局长米尔瓦伊索夫、欧洲与亚洲研究院院长约勒马赫马特等出席研讨会。双方专家学者围绕新冠肺炎疫情对“一带一路”合作影响，中塔交通运输和贸易便利化、投资与科技合作、产业园建设，共建“一带一路”高质量发展等展开深入研讨和交流。

(责编：刘洁妍、杨牧)